El MAZ exhibe la muestra “Tacones”

Como parte del programa de “Moda y Diseño Contemporáneo” del Museo de Arte de Zapopan (MAZ), este viernes 2 de febrero se realizó la inauguración de “Tacones”, una muestra que se desarrolla desde la colección Matter Matters, la cual presenta una selección de alrededor de 200 pares de tacones a partir de la forma, la materia y el concepto como ejes de investigación que estructuran la colección.

Diseñadores y casas de diseño en la exposición incluyen a Dolce & Gabbana, Fendi, Carla Fernández, Gucci, Rem D. Koolhaas X United Nude, Maison Margiela, Miu Miu, Charlotte Olympia y Prada.

EL INFORMADOR conversó con Rodrigo Santoscoy, coordinador del programa de “Moda y Diseño Contemporáneo” para ahondar sobre esta exhibición que abrirá al público a partir de hoy 3 de febrero, en el marco también de FIRST GDL ART WKND. “Tacones” culminará el próximo 7 de julio.

“Trabajamos con la colección de moda contemporánea que radica en México y que se llama Matter Matters, así que les invitamos a hacer una lectura de su colección de tacones. Era muy importante para nosotros trabajar con el objeto de diseño/tacón porque nos parece relevante para un museo de arte contemporáneo pensarlo desde dos lugares, uno la capacidad que tiene un artista para conceptualizar en ese objeto toda la posibilidad que hay, y lo segundo es que al final el tacón es una de esas piezas de indumentaria que no necesitan ser portadas para mantener su forma, ya que son una escultura por sí mismas”.

Comparte además Rodrigo que Matter Matters se ha dado cuenta que funcionaba muy bien como exposición entender el concepto de los tacones como expresión de arte para estar en una sala, desde las diferentes estructuras y los materiales con los que se crean los tacones, por ejemplo, “y también lo conceptual, como trabajar con la idea de la naturaleza”, refiere, entre otras temáticas que sirven de inspiración y dan pie a crear diseños diferentes en cuanto a los tacones se refiere.

“Es increíble la plétora de diseñadores y de marcas que está aquí reunidas Vivienne Westwood, Alexander McQueen o Alessandro Michele con Gucci, desde lugar hay piezas súper conceptuales hasta piezas clásicas de Chanel”. Rodrigo refiere que Matter Matters lleva alrededor de 40 años coleccionando moda contemporánea, “nosotros anteriormente hemos trabajado con ellos en otras dos exposiciones, como una de (la diseñadora japonesa) Rei Kawakubo y otra (del británico) Alexander McQueen”. También acota que en “Tacones” no es que haya una curaduría, “porque no es una investigación per se, más bien es una lectura que hizo Matter Matters sobre su archivo de tacones”.

Horarios

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas; jueves de 10:00 a 22:00 horas. Los lunes permanece cerrado. Entrada libre todos los días.

MF