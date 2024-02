Exhibición de “La Sábana Santa” se inaugura en la UAG

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es sede de la exhibición museográfica sobre “La Sábana Santa”, la cual ha estado presente en varias ciudades del mundo. La muestra se alberga en Ciudad Universitaria y fue inaugurada este miércoles 1 de febrero por autoridades universitarias, el Cardenal Francisco Robles Ortega y Álvaro Blanco, comisario y curador del proyecto, el cual consta de 12 salas que comprueban la existencia histórica de Jesús a través de la ciencias forense, el arte, la historia y la arqueología junto con códices, monedas y distintos objetos.

La exhibición estará abierta al público hasta el próximo 29 de febrero; los boletos tienen un costo de 180 pesos por persona y de 140 pesos para niños, profesores, adultos mayores, estudiantes y clero; pueden adquirirse a través de Boletia.

Los horarios para el público en general son de jueves a domingo de 10:00 de la mañana a 20:00 horas. Los ingresos son de grupos de 30 personas cada 15 minutos. De lunes a miércoles el ingreso es exclusivo para la comunidad de la UAG, otras escuelas, instituciones y congregaciones. A propósito, conversó con EL INFORMADOR con el doctor Víctor Escalante, gerente de comunicación institucional de la UAG.

“En el año 2000 comenzamos a hacer en la UAG una serie de foros sobre fe y ciencia, se hicieron 10 de estos hasta el 2015 y el año pasado, tanto el rector como el vicerrector nos pidieron que reviviéramos este tipo de foros. Entonces, hicimos un proyecto que ahora se denominará ‘Foro Universitario Dios y Ciencia’ con contenidos relacionados con la existencia de Dios, esto es un evento interno que se llevará a cabo la próxima semana, pero vimos la oportunidad de crear una actividad paralela”.

Es así que recordaron las autoridades que la exhibición de “La Sábana Santa” estuvo en el 2018 en PALCCO. “La gente del inmueble es amiga nuestra, nos dieron el contacto y pudimos establecer la relación con los dueños y representantes de la exposición y llegamos a un acuerdo para que la exposición viniera a la UAG, en principio para la propia comunidad de la universidad, colaboradores, alumnos y profesores, pero cuando descubrimos la magnificencia del proyecto, esto no solo podía ser para nuestra comunidad, sino, también abrirla hacia toda la ciudadanía”. Además, conversaron con el Cardenal sobre la muestra, le gustó la idea y se sumó la Arquidiócesis para respaldar el proyecto.

Una muestra de gran valor histórico

La Sábana Santa es uno de los objetos más estudiados por el hombre en su historia, según destaca la muestra. Es un trozo de tela de 4.30 metros por 1.10 de lino viejo manchado de sangre, que evidencia con una extraña imagen, el cuerpo de un hombre con visibles signos de tortura. En la última sala de la exhibición la audiencia podrá estar cerca de una de las pocas réplicas de la sagrada reliquia, autorizada por El Vaticano.

En ese sentido, para ahondar más en los detalles de esta exhibición que se compone de 250 piezas, 50 de ellas originales, habla para esta casa editorial, Álvaro Blanco.

“Como todos sabemos, La Sábana Santa está en Turín, la cual es un objeto de carácter religioso y evidentemente se presenta como un acto de fe. Entonces, no hay un tratamiento científico, ni forense, ni histórico. Entonces, el objetivo de la exposición era dar a conocer el objeto y su historia para hacerlo itinerante, para que las personas que no tendrán la oportunidad de ir a Turín, que por cierto, no se exhibe porque la sábana está guardada, puedan conocer la historia sin tener que hacer ese viaje”.

La exposición ya estuvo recientemente en Aguascalientes y ahora llega a Guadalajara. El proyecto nació en el 2012 en la catedral de Málaga, España, “a partir de ahí ha hecho un recorrido por distintas ciudades hasta llegar aquí. El primer sitio en el que estuvimos fue en el Parque Bicentenario de Guanajuato y a partir de ahí hemos trazado un camino por este país”. “

Álvaro estuvo desarrollando esta investigación durante cinco años, previo a su itinerancia. “Yo venía de hacer museos y exposiciones de otro tipo, así que la parte que fue fácil, fue buscar cómo contarla, pero la parte difícil fue reunir toda la documentación, esta es una exposición que abarca 2000 mil años de historia, arte y numismática, son muchas cosas”.

Además, comparte que la exposición “The Mistery Man”, la cual también encabeza, es la evolución y continuación de “La Sábana Santa” donde el contexto es plantear a la sagrada reliquia como un hecho artístico y a Jesús como un artista.

¿Qué opina el Cardenal de Guadalajara?

En el acto protocolario de la muestra, el Cardenal Francisco Robles Ortega bendijo el proyecto y se sumó al primer recorrido del mismo con las autoridades universitarias, prensa e invitados especiales. Así que también habló de la relevancia de esta exhibición.

“Me parece una ocasión para que los universitarios y todas las personas que acudan a conocer la muestra, descubran lo que puede aportarnos la ciencia en las verdades de nuestra fe. La ciencia nos descubre que la persona que se identifica por muchos elementos y del análisis, es Jesús. Y nos aporta que él vivió y murió en esta tierra, pero al mismo tiempo nos sugiere y nos propone, que no permaneció en la muerte, sino que resucitó, elementos que nos aporta la misma sábana. Así que se propone esa verdad a quien la quiera conocer y asimilar sin ninguna imposición”.

YC