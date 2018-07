El Cervantino tendrá extensión en Guadalajara

La XLVI edición del Festival Internacional Cervantino, realizado en Guanajuato, ampliará sus actividades y llegarán hasta la Perla Tapatía. Será el Conjunto de Artes Escénicas (CAE) la sede que recibirá la extensión del popular evento con un programa que pretende integrar lo mejor de éste, pues el recinto formará parte de la llamada “Fiesta del espíritu”.

Gracias al esfuerzo de la Universidad de Guadalajara para traer a la ciudad lo más selecto de dicho festival, se contará con la participación de Les Ballets de Monte-Carlo, The Academy of St. Martin in the Fields y el Teatro de Marionetas de Salzburgo, un cartel de música y danza para todas las edades. ¡No te los pierdas!

• Les Ballets de Monte-Carlo, de Mónaco. La compañía ha destacado por su nivel técnico y artístico, por lo que sólo se suele presentar en los grandes teatros del mundo. Así, será una oportunidad única para admirar ballet de clase mundial. En esta ocasión, presentará “LAC”, la versión más modernista de “El lago de los cisnes”, con la coreografía de Jean-Christophe Maillot, los días 5, 6 y 7 de octubre en la Sala Plácido Domingo. Las entradas tienen un costo desde los 500 a los 1,100 pesos.

• Academy of St Martin in the Fields, de Inglaterra. Esta academia es ya legendaria, fundada por el no menos legendario Sir Neville Marriner, es uno de los ensambles que mayor número de grabaciones ha realizado, con más de 500 discos. “Clásico temprano, clásico maduro y moderno” podría ser un buen título para el programa que la Academia ha conformado para esta presentación bajo la dirección de Tomo Keller y con James Burke en el clarinete. Estará el 25 de octubre en la Sala Plácido Domingo con un costo de 200 a 450 pesos.

•Teatro de Marionetas de Salzburgo, de Austria. Fundado hace 105 años por el artista y escultor austriaco Anton Aicher, presenta una adaptación especial de la ópera “Hansel y Gretel”, basada en el cuento de los hermanos Grimm y con la música de Engelbert Humperdinck. Previo a cada función, los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, se ofrecerá una charla a manera de introducción a la puesta en escena.

*Boletos a la venta en www.conjuntodeartesescenicas.com y taquillas del recinto.