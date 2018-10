El 68 nos enseñó a luchar en colectivo: Ángeles Magdaleno

A medio siglo del año que marcó no sólo a México a través de la represión estudiantil, sino al mundo entero por múltiples sucesos de diversa índole, la investigadora y experta en movimientos sociales y políticos Ángeles Magdaleno realizó la curaduría del libro “1968, el año que transformó al mundo”, con las colaboraciones especiales de Eduardo Limón, Alonso Ruvalcaba, Arturo Aguilar, Romina Pons y Luis Arturo Salmerón.

“Mostrar una mirada para el tiempo presente, para las nuevas generaciones porque la historia no se escribe de una vez y para siempre. Los hechos no cambian pero sí la perspectiva de cada generación. Ésta es la idea: un libro que una el pasado con el presente” afirma en entrevista Magdaleno sobre el objetivo primordial con el que nace el texto publicado bajo la editorial Planeta.

Igualmente, la autora detalla los temas que el libro aborda así como su origen y los apoyos periodísticos a los que recurrió cuando la información era incompleta: “Hojeo EL INFORMADOR con frecuencia, de hecho para alguno de los textos que escribí para este libro me faltaban datos, y lo que me hizo falta lo encontré precisamente en este diario; era sobre la inauguración del Hospital de la Cruz Roja del 68, este hecho tiene mucho de relevante porque la Cruz Roja no tiene hospitales en ninguna parte del mundo, sólo tiene uno en México y otro en Alemania. Además, este periódico ofrece la facilidad de consultar su hemeroteca digital”.

“1968, el año que transformó al mundo” pretende ofrecer al lector “una mirada para esta época sobre aquella época, ha transcurrido medio siglo desde entonces, y la gente que era joven en esa época, hace medio siglo, hoy tiene 60, 70 u 80 años, no podemos seguir repitiendo los mismos temas bajo la misma mirada y en la misma óptica, tenemos que hacer algo más global como el mismo mundo, el mundo entero ha cambiado bastante desde entonces”.

“1968 el año que transformó al mundo”. Los temas abordados en el libro son a modo de notas breves que se pueden leer con independencia una de otras. ESPECIAL

Curiosidades históricas

Además, el libro no se encapsula en México, ya que desea exponer “otras interpretaciones y sobre todo abrir el 68 a otros temas. Abarca no sólo los movimientos estudiantiles, sino también los golpes de Estado, cosas mucho más felices, descubrimientos en las ciencias, las manifestaciones feministas, la aparición de la teología de la liberación, por ejemplo”.

La autora retoma como ejemplo la línea telefónica 911, la cual comienza a funcionar en el año en cuestión, “se ha hecho mundial y ha salvado a muchas vidas, me parece que es muy relevante. También abordamos otros casos muy interesantes: el primer trasplante de corazón, apareció un álbum estupendo de The Beatles ese año… Incluimos qué estaba pasando en el cine en aquella época, en la academia, se acabó una dictadura en Portugal que fue tremendamente exitosa, al respecto, hace poco tiempo hubo una encuesta en este país por medio de la televisión y resultó que el dictador era más famoso y popular ahí que el propio Ronaldo, el futbolista”.

Otras cuestiones curiosas que se encuentran en el libro dirigido en cinco vertientes: política, sociedad, cultura, cine y música, es la desaparición del presidente de la República Popular de China, “nadie lo encontró, su familia y el pueblo se enteraron 10 años después de que había muerto en una cárcel, porque desafío a Mao, el genocida más grande de aquel siglo, por encima de Hitler”.

Agrega otro hecho que le provocó una buena risa: “Tenemos que en el 68, con ese aire reformista que tenía Fidel Castro, decidió suprimir la Navidad y mandó pintar un mural: en lugar de los tres reyes magos estaban Fidel, el Che y Almeida, un revolucionario de piel negra, y hacían las veces de Melchor, Gaspar y Baltazar, respectivamente, en lugar de llevar oro, incienso y mirra, llevaban la revolución, la industrialización.… La historia se repite dos veces, una de manera trágica y otra cómica, es el caso”.

Un formato atractivo

Por otro lado, Magdaleno comenta que el propio libro en cuanto a la estructura también se amolda a la actualidad, no solo la mirada del contenido: “Los libros para divulgación de la información y conocimiento han cambiado, la gente ahora quiere relatos mucho más breves que le aporten, con contenido visual, no solo texto”.

Este motivo, la llevó a armar el libro de una forma de fácil acceso y lectura: “El lector encontrará que cada relato es una unidad por sí misma y se puede tomar uno del principio, en medio o final y no pierde coherencia, pues cada uno es una obra cerrada, pero al mismo tiempo en conjunto dan una idea clara de qué sucedió en este año”.

El origen

“1968, el año que transformó al mundo” comenzó con la investigación de Ángeles Magdaleno sobre los eventos más relevantes de aquel año, “hice la búsqueda a partir de distintos medios, entre ellos EL INFORMADOR, también de comentarios de personas, estudiantes y claro, de bibliografías; a partir de esto reuní 130 temas que me parecen relevantes, pero hicimos, junto con la editora, una depuración para reconocer cuáles cabrían en el libro”.