Doblete de novedades literarias

La editorial tapatía Paraíso Perdido presenta hoy dos publicaciones recientes: la colección de cuentos “Orillas” de Nora de la Cruz y la novela “Restauración” de Ave Barrera, este último libro es el ganador de la edición 2018 del Premio Literario LIPP La Brasserie, en su séptima edición mexicana. Para la sesión sabatina en la librería Mar de Tinta estarán Marlene Zertuche y Rafael Villegas, comentando los libros con las autoras.

La escritora Ave Barrera platicó sobre el origen de su libro premiado y recién editado: “Empecé a armar la novela a partir de la noción del retrato. Me interesaba explorar la noción de la representación del yo y representación del otro. El tema de la fotografía se fue poniendo en evidencia, llamándome hacia allá. A partir de algunas lecturas durante mi maestría y con la fotografía se impuso la novela de ‘Farabeuf’ como referencia”.

Desde el comienzo de “Restauración”, Barrera refiere a la novela de Salvador Elizondo: “En una de las clases de la maestría (en Letras Modernas Portuguesa, UNAM) leí la ‘Autobiografía precoz de Elizondo’, me enojé muchísimo: declaraba la manera en que aparándose en su supuesta demencia golpeaba a su esposa, ‘ficcionalizado’. Incluso veía que las posturas que adoptaba al golpearla eran las mismas posturas de las relaciones sexuales y le hacía sentir una excitación, ver la sumisión y vulnerabilidad de la mujer que golpeaba. Me pareció tan atroz y monstruoso. Al mismo tiempo la literatura de Elizondo me parece genial, muy admirable. Empecé a cuestionar hasta qué punto podemos leer, o de qué manera podemos hacerlo, cuando tienen una manera de pensar muy contrapuesta al presente que queremos vivir las mujeres”.

Con estos elementos prosiguió con la escritura de la trama: “Se empezaron a sumar todas estas preguntas, y como no soy ensayista comenzaron a tomar forma narrativa en una historia: la restauración de una casa. También la restauración del yo, del personaje femenino, la recuperación de su identidad y de su voz. Primero el reconocimiento de la pérdida de sí misma. La misma casa va dándole vida a las historias del pasado”.

Obsesiones narrativas

El libro recorre los espacios, por el énfasis en la metáfora de la casa y la restauración: “Es una de mis obsesiones: la arquitectura y los espacios en la narración. A la hora de contar una historia empiezo a imaginarla a partir del espacio, me sucede de manera natural. Así empecé con ‘Puertas demasiado pequeñas’, mi novela anterior. Es muy distinta a esta, pero también la imaginé a partir del espacio, una casa y el espacio doméstico con un significado muy específico, metafórico”.

A propósito de su obra previa, Ave agregó: “Tenía mucho que ver con Barragán y con mi propia identidad tapatía. En esta caso es muy diferente, la casa es una casona neocolonial, hay una especie de ensayo manifiesto de lo que significa en la Ciudad de México y en la época cuando se construyó este estilo de casas”.

¡Asiste!

Presentación de “Restauración” de Ave Barrera y “Orillas” de Nora de la Cruz, con Zertuche y Rafael Villegas/ Hoy sábado 30 de marzo/Librería Mar de Tinta (Simón Bolivar 49)/ 20:00 horas/ Entrada libre.