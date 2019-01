Difundir el placer de la lectura

Pilar Montes de Oca, directora de la revista “Algarabía”, ha promovido la lectura a través de su publicación, llevando de manera atractiva múltiples temas para todo tipo de lectores curiosos. Por su labor en la difusión del placer de la lectura, Pilar ha impartido conferencias sobre el tema de la generación de públicos, tema del cual conversa en entrevista.

De Oca resalta que nunca es muy temprano o muy tarde para acercarse a la lectura: “Pueden ser chavos de 12 o 13 años, o de 80. A quien le gusta se acerca. Es como un chip, hay quien lo tiene del deporte o del cine. No tiene tanto que ver con una parte demográfica. Tiene que ver con la curiosidad, si les interesa investigar cosas. También la lectura implica paciencia, atención y muchas cosas”.

La editora advierte una tendencia en los jóvenes lectores: “Evidentemente las nuevas generaciones son menos lectoras ‘de libros’, porque tienen mil y una otras maneras de adquirir la información. Están más acostumbrados a lo gráfico, lo infográfico y lo audiovisual. Al estar más cercanos a eso se convierten en lectores multitask”.

Sin ocio ni tedio

Como estableció Italo Calvino en sus célebres “Seis propuestas para el próximo milenio”, la brevedad es una constante: “Es algo interesante: estamos en una época de ansiedad. No estamos a tiempo para nada. Yo no veo a nadie leyendo ‘En busca del tiempo perdido’, sentado en un sillón con su té y unas magdalenas para leer a Proust. Ya no conocemos el tedio, que es un sentimiento que nuestros antepasados conocieron bien: estar en un estado donde no hay nada. El ocio, el no hacer nada. Siempre tenemos que estar haciendo algo: tuiteando, mandando un mail, un whatsapp”.

Por ello, para lograr el acercamiento de las nuevas generaciones a la lectura, Pilar recomienda que “tendríamos que darles cosas breves, una lectura muy atomizada. Existe el miedo al renglón seguido: si ven mucho texto en una página ya no la quieren leer. O la letra muy chiquita. Como la colección Sepan Cuantos, con letra muy pequeña y dos columnas: le tenemos tirria a eso. Estamos acostumbrados a hacer las cosas ya de una manera rápida, sencilla y corta”.

Diversión y brevedad

En cuanto a la temática, afirma, la promoción a la lectura no debe ceñirse: “Los temas pueden ser muy disímbolos. No hay una tendencia clara en los temas. Evidentemente todos queremos que nos cuenten historias. Pero eso no quiere decir que todos sean amantes de la historia, otros amamos el dato, el dato inútil a veces, o la ciencia”.

Un factor para que un acercamiento a la lectura sea exitoso es lo lúdico y divertido: “Yo creo que ‘Algarabía’ ha logrado llegarle a los lectores por esa razón: es lúdica, textos cortos, puede interesar algo de ciencia, escuchar una palabrota”.

De revista a sello editorial

“Algarabía” ha crecido de tal manera que dejó de ser solamente una revista para convertirse en un sello editorial y una marca. Entre sus productos recientes están “El pendejonario”, “El madrenario” (todo lo que usamos con la palabra “madre”), además de dos manuales muy útiles en la vida contemporánea: “Manual para mandar a la chingada” y “Manual de borrachos con estilo”.

Otros fascículos que han publicado son sobre el lenguaje millennial, “Politiquerías”, “No te quedes mudo” (un libro sobre argumentación),

“Lenguas indígenas” (con textos sobre el origen, literatura y vocabulario de las decenas de lenguas indígenas que tenemos en México).

Por venir están varias ediciones, como “A la mexicana” (sobre cómo hablamos los mexicanos) y una publicación afín a “El pendejonario”.

Igualmente tienen su podcast dos veces por semana, disponible desde su página web y en plataformas digitales. En su sitio también está el proyecto “Algarabía para Recordar”, un mini almanaque para explorar los diferentes años y descubrir qué se hacía, se escuchaba o se veía el año en que se nació.