Danza en Vive el Arte

Hoy se presenta la pieza de danza contemporánea “What We May Be”, dentro del programa Vive el Arte en el Teatro Alarife Martín Casillas. Sobre esta función, Karen de Luna platicó que el origen de esta puesta se remonta al año pasado, con la colaboración de Proyecto al Margen y MáquinaDT. De Luna no está sola en el escenario, la acompaña Diana Bayardo; ellas se conocieron desde su paso por la escuela de danza, por lo que la colaboración estaba pendiente.

La obra es una propuesta performática, más que una obra de danza. La interacción y los efectos sonoros, combinados con los corporales, son la constante visual que los espectadores apreciarán. Parte de la construcción estética proviene de las experiencias somáticas que como artistas escénicos han tenido: “Hay toda una tendencia en la danza que se está expandiendo en México: empezar a incluir este tipo de prácticas en el entrenamiento. No es que sea una pieza somática, pero nos llama la atención las instrucciones que parten de allí”.

La obra tuvo ya varias residencias: una en Mérida y un par en Guadalajara. Con la actual residencia culmina el proceso de avance de la obra. Una diferencia es la inclusión de Diego Martínez, quien aporta la música. Completa la pieza Gervasio Cetto. Una característica de la obra es que no está cerrada, pues seguirá en proceso creativo: “No es una propuesta ya producida y terminada al 100%: está en proceso de conformación”. Los artistas involucrados seguirán evolucionando “What We May Be” conforme se presenten de nuevo.

Diana recibió el apoyo del Fonca en su programa para creadores escénicos. Previamente Karen también recibió el estímulo económico.

¡NO TE LO PIERDAS!

“What We May Be”

D: Hoy

H: 20:00 horas

L: Teatro Alarife Martín Casillas (Prolongación Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara)

Entrada gratuita