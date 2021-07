Daniel Saldaña ofrece un viaje a través de la vida y la escritura personal

Este 2021 el escritor mexicano Daniel Saldaña París publicó la colección de textos "Aviones sobrevolando un monstruo" (ed. Anagrama), un conjunto de ensayos y crónicas donde cruza la literatura (escritura y lectura) con la vida. Vía telefónica, el autor platicó: “Son más que cuentos pueden ser considerados relatos de no ficción, ensayos personales, a veces unos son más ensayos, otros más crónicas. Todos tienen un componente autobiográfica, están basados en experiencias reales, apuntes de mis diarios. Mi propia experiencia viviendo en distintas ciudades, mis lecturas, mis intereses, mis obsesiones”.

A propósito de la autorreferencia en la escritura, Daniel apuntó: “Siempre he tenido ese interés, por la escritura autobiográfica, los géneros de lo que se llama literatura del yo. Antes de publicar cualquier cosa empecé escribiendo diarios, es un género que me obsesiona, hay algunos misterios del género del diario que no logro descifrar, leo muchos diarios de escritores. Me gustan las autobiografías que juegan a ser otra cosa, con la ficción, que incomodan, que juegan con los límites de la autobiografía con la ficción. Decidí abordar eso con este libro, aunque ya tenía un libro de poemas que se relaciona”.

Parte del contenido de esta novedad editorial ya había visto la luz: “Son muchos textos que fui publicando en los últimos cinco o seis años. Siempre he escrito ensayo personal y no ficción, pero hasta estos últimos años sentí que la voz que lograba en estos textos se parecía más a lo que quería hacer. Empecé a jugar, a armar diferentes versiones de este libro, unas con más textos, otras con menos. Me gusta la visión del trabajo curatorial de la edición, ver cómo funciona un libro con algunos textos, organizado de cierta manera u otra”. Igualmente hubo contenido escrito ex profeso para la publicación, como un par de textos sobre Madrid y Montreal.

La experiencia de la vida desde diferentes ciudades es uno de los hilos conductores que unen la colección: “El hecho de mudarme desde pequeño varias veces, vivir entre dos ciudades (CDMX y Cuernavaca) determinó muchas cosas de mi personalidad, de mi relación con la literatura, lo que cuento en alguno de los textos. Tener un biblioteca partida afectó mi manera de leer, una lectura un poco discontinua de la realidad. También me he ido enriqueciendo con lecturas de otros lados, que me hubiera costado más encontrar en México”.

Otra sensación del cambio de lugar es con el espacio, propiamente con la arquitectura, una disciplina que está presente "Aviones sobrevolando un monstruo": “Es un tema que me obsesiona, me interesa muchísimo. No tengo formación de arquitecto, pero he procurado siempre leer sobre arquitectura. Es una de las artes con las que más dialogo, quizá porque mi narrativa depende de la descripción de espacios interiores. Algo de eso se refleja en mi interés por la arquitectura”. De esta vinculación con la arquitectura surgió la colaboración con Tatiana Bilbao, en un libro en el que Daniel aportó un ensayo.

De manera virtual y con actividades ya presenciales, Saldaña París ha empezado la promoción de este libro, con la esperanza de poder presentarlo en la FIL próximamente. Durante la pandemia, el escritor acabó otro proyecto, según nos platicó: “Terminé una novela que llevaba varios años trabajando, aproveché un poco la pandemia para rematarla, aunque todavía le faltan correcciones, un par de meses de trabajo”.

