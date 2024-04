Daniel Bisogno: La obsesión que le llevó a perder su salud

Daniel Bisogno estuvo obsesionado durante mucho tiempo por bajar de peso; el conductor de “Ventaneando” confesó que, luego de muchos intentos, logró bajar casi 40 kilos en tres meses y, pese a que se veía bien por fuera, comenzó a sentirse mal, así se lo contó a Pati Chapoy en una entrevista.

La conversación que Daniel tuvo con la conductora fue el año pasado, cuando Bisogno estuvo hospitalizado por primera vez, cuando se le reventaron las várices esofágicas, el inicio de sus problemas de salud que lo mantuvieron en el hospital y en estado de gravedad durante el último año.

El conductor salió de su última hospitalización hace poco más de un mes, estuvo internado en terapia intensiva durante 25 días, fue intubado tras sufrir complicaciones durante una cirugía pulmonar por una bacteria, previo a ello se le reventó la vesícula y hace casi un año las várices esofágicas.

Daniel Bisogno regresó a "Ventaneando" tras salir del hospital y continuar su recuperación desde casa y, aunque se ha recuperado al subir casi 10 kilos desde que salió del hospital, cuando pesó 80, aún no es suficiente y necesita subir más peso para estar listo y someterse a un trasplante de hígado.

Hace 10 meses, en entrevista con Chapoy, Bisogno contó el origen de sus malestares, fue después de que bajó casi 40 kilos, ya que confesó, se veía bien ante el espejo, pero se sentía mal y muy débil.

“Empecé a hacer una dieta con una estupenda nutrióloga, el caso es que yo estaba muy obsesionado por bajar de peso por dedicarse a la televisión y tratar de verse lo menos feo posible, lo menos gordo posible, es un trauma que desde niño cargo, siempre fui 'el gordito', claro, como medía 1.90 metros nadie me hacía bullying, siempre crecí con ese problema", reveló.

Bisogno reconoció que durante 26 años luchó para bajar de peso, lo lograba, bajaba, pero posteriormente volvía a subir, así pasó en varias ocasiones, entre rebotes, hasta que conoció a esta nutrióloga especialista que le recomendó "La Choco" y fue así que empezó a bajar.

De pesar 125 kilos llegó a pesar 92, casi 40 kilos durante dos o tres meses; lo que detonó el malestar es el susto que sufrió cuando se metieron a robar a su casa, situación que provocó una subida de los niveles de glucosa importante que en su momento ignoró.

A partir de entonces le dijeron que era un paciente prediabético, que necesitaba cuidarse, lo hizo durante algún tiempo y después ya no.

"Empecé a descuidarme porque soy muy tragón, me gusta mucho la comida, disfruto mucho el comer", dijo; después se divorció de su ex esposa Cristina, la madre de su hija, y durante algún tiempo no pudo estar con ella, lo que provocó una era de tristeza en su vida.



