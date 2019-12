Crimen y poesía con Diego Petersen

Esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) el escritor y periodista Diego Petersen llega con una novedad editorial, el cierre de su saga del reportero Beto Zaragoza. Con el título de “Malasangre”, esta novela policiaca ambientada en Guadalajara explora la ciudad y una serie de asesinatos ligados a la poesía. El texto surge de la unión de un poema, con el mundo criminal como parte de la trama: “Es una novela negra llena de poesía, se trata un poco del mundo de los poetas tapatíos. Es la búsqueda de contrastar la nota roja, la protagonista de estas novelas, con el género más antitético que puede haber a la nota roja, la poesía. Qué hay de poético en un crimen, qué hay de terrible en la poesía”, comenta en entrevista.

El libro abre con el primer crimen que reporta Beto Zaragoza, que resalta por el contraste entre lo bello de una escena y lo horrendo que representa: “Es un asesinato estetizado; es una escena bellísima, que el propio Zaragoza se siente incómodo por sentirse fascinado por la belleza estética del crimen. Tiene que ver con que nos hemos acostumbrado a una forma de matar terrible, hemos convertido al cuerpo humano en basura. No es casual que los cuerpos los encuentren en bolsas de basura. Ya no nos sorprende. Quise plantear un asesinato que fuera diferente, que llamara la atención no solo del periodista, sino también de los lectores”. Cabe señalar que en el libro hay dos poetas importantes, Roque Dalton y Eliseo Diego, de quienes Diego conoció su obra luego de haber coincidido en medios de comunicación con sus hijos.

Recibe premio de periodismo

A esta FIL Petersen no llega solo con “Malasangre”, en su faceta como periodista, Diego, recientemente, fue galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo 2019, por su reportaje “El regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos”, investigación que realizó con Alejandra Guillén.

Del premio, Petersen comentó: “Como directivo de medios me tocó la parte organizativa. Es un reportaje que trabajé con Alejandra Guillén, quien ha trabajado muy fuerte el tema de los desaparecidos. Me invitó a trabajar en este caso. Estábamos trabajando para un reportaje radiofónico. Tiene un gran trabajo de campo, lo que tiene la fuerza del reportaje, Alejandra es alguien que se mete al campo, es muy valioso. Logramos conseguir un expediente que fue como meter todo el trabajo de campo de Alejandra al ‘líquido revelador’. Con el expediente se potenció el trabajo de campo de Alejandra, entendimos muchas cosas”.

El texto se publicó simultáneamente en EL INFORMADOR y en El País América. Sobre esta colaboración, el periodista comentó: “Si algo tenemos que entender ahora, que hay esta crisis de modelo de negocio en los medios (o por lo menos que el modelo con el que crecimos) es que el futuro del periodismo será colaborativo o no será. Tenemos que quitarnos esas barreras que tienen que ver con las marcas, las instituciones, para hacer periodismo colaborativo”.

El reportaje señala problemáticas muy graves en el país: “Y particularmente muy significativo para Guadalajara: me parece que debería de llamarnos la atención sobre dónde estamos parados por tener a 40 kilómetros de Guadalajara ese horror que narramos en el reportaje, un campamento de entrenamiento del cartel Nueva Generación, donde reclutan gente con engaños para tenerlos como sicarios. La gente que reclutan es gente nuestra, nuestros vecinos que en la búsqueda desesperada de un trabajo (no hemos sido capaces de generar una economía incluyente)”.

Presentación de “Malasangre”, con Julio Patán, hoy sábado 7 de diciembre, 16:00 horas, Salón 3.