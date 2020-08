"Creadores en aislamiento", arte bajo nuevas reglas

La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha modificado y redefinido la manera en la que ahora el mundo se desarrolla. Economía, salud y arte han estado en constante prueba y error amoldándose a los nuevos hábitos en esta actual realidad donde la memoria histórica juega y jugará un papel importante.

En ese sentido es que surge el proyecto “Creadores en aislamiento”, un libro digital, iniciativa de Conexión en coordinación con Cultura UDG y Cultura UANL donde se congregan más de 140 creadores de cine, teatro, música, danza y literatura, quienes desde su experiencia sintetizan cómo ha sido vivir y crear en confinamiento voluntario.

“El libro fue pensado como una iniciativa para documentar el pensamiento, la reflexión y el momento que están viviendo los creadores y propiciar el diálogo, además de generar memoria histórica. Es un libro que tiene fines de difusión cultural, tuvimos la fortuna de que la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, con sus divisiones de cultura apoyaran la materialización del libro en esta primera etapa digital para reunir la voz de todos estos creadores”, comparte Nelly Rosales, fundadora de “Creadores en aislamiento”, quien considera que ser parte de este proyecto es un ejercicio de reinvención.

“Crear este libro es una iniciativa de Conexión, una empresa que yo fundé hace 17 años, pero al final es un resultado de la generosidad colectiva, porque todos desde su espacio y utilizando las tecnologías y el momento que estábamos viviendo, pudimos compartir esto. Hicimos toda una gestión, contratamos a un equipo profesional para materializar este libro con la idea que yo tenía muy clara y decidimos que tuviera un lenguaje a través de fotografía y síntesis donde nos compartieran los creadores un poco de su espacio, porque todos siguen trabajando”.

El prólogo es Jorge F. Hernández y la portada es del artista plástico, Juan Manuel de la Rosa, la obra que ilustra el libro se llama “Muro de luz”. Al interior de la obra participan con sus reflexiones personalidades como Diana Bracho, Camilo Lara, Sabo Romo, Waldo Saavedra, Magos Herrera, Jaramar Soto, Gabriela de la Garza, Rodrigo Murray, Alberto Ruy Sánchez y Elena Poniatowska, entre otros.

La experiencia de los creadores

Diana Bracho cuenta en entrevista que esta situación global actual pone a prueba a toda la sociedad. “Este libro me parece fascinante porque nos deja entrar al mundo de cada uno de estos creadores de tan diferentes disciplinas, de una manera muy especial, porque estamos todos en un estado de fragilidad que de alguna manera lo que expresamos en algo muy interno. Entonces, no hay tapaduras, no hay fingimientos, la foto es en nuestro lugar de residencia donde estamos encerrados, y compartimos ese lugar con las personas que leen el libro”.

Dice la actriz que es un texto de cabecera, “es un libro histórico que quedará como un documento de lo que estamos viviendo en esta época”.

Por su parte, Camilo Lara expresa que este proyecto es una bóveda, “va a quedar guardado 100 o 200 años y va a enseñar una pequeña parte de cómo cambió el proceso creativo en el planeta, siento que para mí eso es lo más emocionante de todo. Está cambiando la forma en la que un humano se relaciona con otro, el fin de la era táctil y el principio de la era digital realmente, de nuestra relación a través del Zoom. Es un momento emocionante, el mundo va cambiar y siempre hay que ver lo positivo”.

Lo que viene

El libro digital es gratuito y está disponible en: https://bit.ly/CreadoresenAislamiento. El libro ha generado mesas de dialogo en torno a lo que ha significado ser creador en tiempos de pandemia y sobre cuáles son los retos que se afrontan.

La siguiente charla será hoy miércoles 26 de agosto para Colombia donde estarán Jorge Franco, Xavier Velasco, Pilar Quintana y Andrea Echeverri. “Tendremos músicos en septiembre, y en octubre tendremos una mesa donde estamos invitando a Diana que será de mujeres en el cine y el teatro”, dijo Nelly, además de que ya está en planes de un segundo tomo de “Creadores en aislamiento” donde se recopilarán testimonio de gestores culturales.

