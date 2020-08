El Cervantino programará varias actividades en su edición digital

El Festival Internacional Cervantino anunció la mañana de este domingo que la programación artística para la edición 48 que será en formato virtual contará con 27 espectáculos escénicos, 12 exposiciones, 2 instalaciones y 11 actividades académicas, de 12 países y que es una suma de la colaboración transversal con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y el Centro de Cultura Digital (CCD).

Este año, del 14 al 18 de octubre ofrecerán una oferta cultural completamente gratuita y de primer nivel con la participación de 570 artistas de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, México, Portugal, Reino Unido, Senegal y Uruguay, entre los que destacan La Fundación Épica- La Fura dels Baus invitará a 25 artistas a formar parte de una obra colectiva con mentorías a distancia, que tendrá como resultado una resignificación de "La Tempestad", de William Shakespeare, pieza que explora el sentido humano, la ciencia y la tecnología.

En el comunicado, señalan que en esta edición a través de #HayCervantino, los mexicanos tendrán acceso de manera exclusiva a Live from London, festival europeo con la mejor música vocal del mundo, con conciertos de artistas internacionales como Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer; Sara Correia, representante de la nueva generación del fado portugués; Catrin Finch and Seckou Keita, y Seth Glier, cantautor, productor y multiinstrumentista estadounidense.

La Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes estrenará "Ascanio in Alba", de Wolfgang Amadeus Mozart, una de sus obras menos representadas; el Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) -bajo la batuta de José Luis Castillo- presentará la ópera radiofónica "Don Perlimplín", de Bruno Maderna, inspirada en la tragicomedia homónima de Federico García Lorca.

En representación de la oferta musical de Guanajuato estará Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú; el Ensamble de Música Barroca Capella Guanajuatensis ofrecerá una selección de música francesa del siglo XVIII, y Son del Montón "Colectivo", una celebración a las raíces africanas. Además La Bruja de Texcoco realizará un espectáculo performático con canciones del folclore popular latinoamericano.

Como parte de esta edición el Cervantino celebrará los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. La Compañía Nacional de Danza le rendirá un homenaje a través de "Beethoven en la Intimidad", obra para la que se convocaron a once coreógrafos de trayectoria para su realización. Además, se sumarán El Cuarteto Latinoamericano y el Diálogo cervantino con Claire Gibault, Birane Ba (Paris Mozart Orchestra) y Ana Lara, quienes ofrecerán un programa en remembranza al compositor alemán.

Cuba y Coahuila, quienes se mantendrán como invitados de honor para la edición del 2021, ofrecerán en esta edición teatro y música de Cuba; y de Coahuila actuará la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y presentarán un segmento de la exposición Dinosaurios del Museo del Desierto.

Para el publico infantl estará la agrupación española Toompak con un espectáculo musical que incorpora percusiones, diversión y reciclaje; Triciclo Rojo interpretará su serie de cuentos breves sobre la magia, y Escenia Ensamble presentará "El barbero de Sevilla", una ópera escenificada con títeres.

Para el público juvenil estará Troker acompañada del cantante neoyorquino Freedom Bremner, con una transmisión desde el Teatro Diana; The Guadaloops, mostrará su propuesta de sonido "neomexicano" que incorpora géneros como el neo soul, funk y ritmos latinoamericanos; Neurodrama, con la obra de teatro Virgo, y Liia (ZHAO Chen Chu) y Fencha (MOU Xiaolong) serán parte de la noche electrónica y desde China acompañarán una proyección de luces en Pastitos.

La compañía Teatro Línea de Sombra tendrá un espectáculo interactivo desarrollado en tres etapas, el cual recupera los testimonios de los trabajadores que viven de la industria maquiladora en el norte de México. Y dentro de la oferta dancística contemporánea, la compañía Lux Boreal llevará su discurso al formato digital con la adaptación de la obra "Edipo Rey"; a su vez, la Compañía de Danza Experimental de Lola Lince recurrirá a la sensación de vértigo para explorar las posibilidades de movimiento como parte del proceso creativo.

El Centro de Cultura Digital (CCD) planteará una oferta de aprendizaje, reflexión y disfrute en torno a las artes escénicas, a través de su relación con los nuevos lenguajes y las tecnologías en cuatro grandes actividades: dos de ella serán las instalaciones "Agua.0" y "Ausencia: Memoria colectiva", la primera es una obra del artista Ary Ehremberg, pieza contemplativa conformada por una serie de móviles pluviales que será colocada en la escalinata de la Universidad de Guanajuato; y La segunda, es una instalación lumínica-sonora que se alojará en el Teatro Juárez, compuesta por 60 tubos LED programables manipulados por los usuarios de Twitter.

También llevará a cabo el Foro Metamorfosis, un espacio para reflexionar sobre el papel de las artes ante la situación mundial, el cual estará integrado por tres charlas, un laboratorio y dos talleres.

Además del Laboratorio 0: Escena y Red, y los talleres Mi cuerpo una cámara y el confinamiento: Laboratorio de improvisación, exploración y creación de videodanza, y Distancia, sonido y red.

Mientras que el Game Jam Virtual Cervantina. La Jam de Todxs, convoca al público interesado en la creación de videojuegos, juegos de mesa y de rol a reunirse en una jornada de 48 horas ininterrumpidas para desarrollar sus ideas bajo la premisa de la inclusión.

El programa académico del FIC se conformará de las actividades con el CCD y tres Diálogos Cervantinos, que contemplan charlas entre artistas de diferentes disciplinas para detonar la conversación en torno al proceso creativo y las diversas formas de interpretar la cultura. Además, el festival organizará nuevamente el PITCH Cervantino, un espacio digital para que artistas mexicanos posicionen su trabajo escénico frente a más de 300 programadores nacionales e internacionales.

Con este esfuerzo, señala el comunicado, el festival impulsa la creación de circuitos culturales nacionales e internacionales además de ofrecer a los artistas una posibilidad para que las 10 agrupaciones participantes formen parte de la industria cultural a nivel mundial.

jb