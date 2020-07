Creadores comparten sus experiencias del aislamiento

Más de 100 artistas, entre escritores, músicos y otros creadores, cuentan sus experiencias vividas durante la cuarentena causada por el COVID-19 en un libro llamado “Creadores en aislamiento”, con el fin de dejar un mensaje y una reflexión para la posteridad.

“Cuando empezó la pandemia todos nos preguntamos qué iba a pasar con las industrias; el entretenimiento y la cultura tuvieron una pausa extraña que nos obligó a cuestionarnos y reinventar cosas”, dijo en conferencia de prensa Nelly Rosales Plascencia, CEO de Conexión y creadora del proyecto.

Al proyecto se sumaron 140 creadores de 14 países diferentes entre los que destacan: Elena Poniatowska, Sergio Ramírez, Xavier Velasco, Diana Bracho, Mónica Lavín, Marina de Tavira, Cecilia Suárez, Cecilia Roth, Tania Libertad, Sabo Romo (Caifanes), Joselo (Café Tacvba), Joy Huerta, Lu (La Gusana Ciega), Arturo Ripstein y Natalia Beristáin, entre otros.

“Este es un libro tan bonito que tuve la oportunidad de verlo en varias fases, irlo leyendo con las cosas que iban llegando. Ha sido un gran privilegio participar en este proyecto, estas son las voluntades de gente que lleva trabajando 30 o 40 años, me emociona la unión de todas estas voces”, comentó Luis Ernesto Martínez, bajista de La Gusana Ciega.

Esta iniciativa que pretende recapitular pensamientos profundos también dio paso a la inclusión, pues se apoyaron a nuevos talentos que intentan abrirse paso en el campo del arte y las letras: “Este tiempo vivimos recordando la condición humana. Creo que todos estamos volviendo a lo básico, a encontrarnos con nuestro hogar, a cuestionarnos los hábitos consumistas. Esta pandemia nos está sensibilizando en el tema de la igualdad, y partiendo de esa reflexión decidimos invitar también a artistas de nicho, cuyo trabajo es también sostenido y auténtico”, señaló.

“¿Cómo he vivido ésta pandemia? La he vivido con un cielo mexicano muy azul, con una gran cantidad de árboles. En el fondo la he vivido en el silencio que ahora nos regala la falta de automóviles y a veces, de voces”, es parte de una reflexión de Elena Poniatowska que se podrá leer en “Creadores en aislamiento”.

Este proyecto contó con el apoyo de Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad de Guadalajara para traspasar fronteras. Por el momento está disponible de manera digital.

JL