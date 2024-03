Luego del éxito de la gala de celebración por los 50 años de la Academia de Danza Doris Topete en el Conjunto Santander en noviembre del 2023, y a petición del público, se desarrollará una nueva función el próximo 10 de marzo, a las 17:00 horas, en la Sala 4 de dicho inmueble con algunas modificaciones en el repertorio. El espectáculo contará con la participación del ensamble de cuerdas Shinichi Suzuki del Centro de Artes Suzuki.

“Esta gala será prácticamente igual a la del 50 aniversario, pero con algunos números que vamos a omitir. Estamos muy emocionados”, expresa a EL INFORMADOR la maestra Doris, quien recuerda que en este show sólo participan sus alumnos, a quienes les servirá esta presentación para su preparación en un par de competencias en Europa, específicamente en Italia y Estonia durante marzo y julio, respectivamente.

“Los (alumnos) tienen más de seis meses ensayando. Entonces, el programa es muy bonito, tenemos disciplinas de clásico y contemporáneo; además, el ensamble Shinichi Suzuki toca en el número que yo llamé ‘Así comenzó una academia’”. El repertorio se compone también de piezas como “Kitri” de “Don Quijote”, “Mazurka” y “Waltz de las horas” de Ballet Coppelia, “Talismán” de Ballet Talismán, así como “La bella Aurora”, “Perlas” y “Corsario”, además de piezas de contemporáneo como “Enigma”, “Danza macabra”, “Los nadie”, “Ser o no ser” y “Go and get it”, entre otras más, también se destaca el número de “La Bamba”, una coreografía de folclórico dentro de lo que es el repertorio clásico. En los performances participan alumnos de todas las edades.

“Para mí es un gran orgullo que el público mismo vuelva a pedir la función y también para los alumnos, pues no muchas veces se ve esto, de que la audiencia lo pida, así que todavía el compromiso nuestro es mayor. Esta función es para nosotros como un ensayo general porque mi grupo se va el mes que entra a Italia a un concurso internacional y en julio se va a Tallin en Estonia, así que esto es muy importante para nosotros”, expresa la maestra Doris, quien recuerda que su grupo ejecutará clásico y contemporáneo en estos certámenes. “Los jóvenes que van a competir a estos concursos que son de alto nivel, la mayoría, tiene premios nacionales o internacionales”.

En estos días, la Academia de Danza Doris Topete contó con la visita de la profesora Claudia Zaccari, quien quiso conocer la escuela, ella fue bailarina principal de la Ópera de Roma. También visitó otras ciudades de México.

Toma nota

Talento tapatío

Gala de ballet Doris Topete, 10 de marzo, a las 17:00 horas, en la Sala 4 del Conjunto Santander. Boleto general 350 pesos; se pueden adquirir en las taquillas del Conjunto Santander.

Más eventos de danza

“El lago de los cisnes”

“El lago de los cisnes” de Russian State Ballet Mari El llega el 28 de abril, a las 18:00 horas, al Teatro Galerías. Boletos de 550 pesos a 850 pesos. Mostrar la elegancia en los movimientos del bailarín, cuando se interpreta una pieza clásica, es el objetivo de esta compañía de ballet, la cual goza de una gran trayectoria y un lugar privilegiado entre las compañías de danza clásica en Rusia.

“BALANÇ”

“BALANÇ” llegará los domingos 10, 17 y 24 de marzo, a las 19:00 horas, al Teatro Experimental de Jalisco. Boleto general en 200 pesos.

Una obra dancística que narra la historia de una persona que se enfrenta a desafíos emocionales en una lucha interna intentando buscar el equilibrio emocional de su vida. Representada por nueve bailarines en escena. Esta obra ofrece una visión inspiradora sobre la paz interior y el balance emocional.

“Pasos de Agua”

“Pasos de Agua” ofrecerá funciones los jueves 11, 18 y 25 de abril, a las 19:00 horas, en el Teatro Experimental de Jalisco. Boletos en 250 pesos.

Una obra de danza contemporánea en la que se aborda la ansiedad y confusión que se viven durante la etapa de los 20 años de vida. Tener 20 años significa ilusiones, ganas de volar, pero también ser atacados por miedos e incertidumbres que rompen con la seguridad de nuestros pasos y nublan nuestros sueños. Sin embargo, es una lucha por la que todos pasamos.

“Shen Yun”

El espectáculo se presentará los días 26, 27 y 28 de abril, en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Boletos de mil 800 a tres mil pesos. Shen Yun Performing Arts es una compañía de danza clásica china y música de primer nivel establecida en Nueva York. Presenta danza clásica china, étnicas y folclóricas que cuentan historias, con acompañamiento de orquesta en vivo.

Homenaje a Ana Jurado

Reconociendo una trayectoria. Homenaje por nombramiento a Ana Jurado. 19 de mayo a las 13:00 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander. Boletos de 200 a 400 pesos. Celebración musical y dancística por el nombramiento recientemente otorgado a la maestra Ana Jurado por parte de la Royal Academy of Dance.

