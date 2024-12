Mañana martes 10 y miércoles 11 de diciembre en punto de las 20:30 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, se presentará el espectáculo “Gershwin, la vida en azul” con la dirección orquestal de Alondra de la Parra, quien estará acompañada del bailarín y actor Robbie Fairchild; el pianista Thomas Enhco y la cantante Neïma Naouri, los cuales llevarán a los tapatíos por un viaje inolvidable, evocando la obra del músico americano George Gershwin.

Al respecto de estas presentaciones, EL INFORMADOR conversó con la maestra Alondra de la Parra. “Estamos emocionados de visitar Guadalajara, además, en un espacio tan bonito como lo es el Conjunto Santander para presentar ‘Gershwin, la vida en azul’ por primera vez”.

Explica que como particularidad, “es un espectáculo que se está creando ahora mismo, de hecho estuvimos en ensayos en Madrid, el cual es un homenaje al gran compositor y pianista George Gershwin donde participamos la Orquesta Filarmónica de las Américas, el pianista francés Thomas Enhco, la cantante francesa Neïma Naouri, el bailarín estadounidense Robbie Fairchild y la bailarina mexicana Amelie Flores”.

La directora anota que durante las funciones estarán representando canciones, obras sinfónicas, parte de musicales y música para películas, “porque son 100 años después de la composición de su obra más famosa que es ‘Rhapsody in Blue’ y por eso quisimos hacer este homenaje. Se trata de meternos al mundo de este músicos sobre sus cariños, amigos y contextos en Nueva York, en París, en Los Ángeles, además de las mujeres de su vida, que él fue siempre muy solitario, pero tuvo muchos amores, aunque nunca se comprometió con ninguno”.

Un genio fuera de serie

Alondra de la Parra enfatiza que George Gershwin fue un creativo con una peculiar manera de ser, de improvisar y de representar en la música muchos mundos.

“Fue alguien que juntó muchos universos que antes no lo habían hecho, como el jazz y la música clásica, así como la música vernácula y la música de bailes, más otras influencias que se sumaron a un nuevo lenguaje conocido como el lenguaje Gershwin”, apunta De la Parra.

Agrega que “realmente él revolucionó mucho la música y todo lo que pasó después también viene cargado de una fuerte influencia de él. Así que en escena vamos a ver ballet clásico, jazz, nuevas coreografías, improvisaciones en el piano y alrededor de las piezas ya escritas por Gershwin, sus obras sinfónicas, partes de su ópera ‘Porgy and Bess’, además, todo esto entrelazado de una manera abstracta y poética, incluyendo la participación de video que reacciona en vivo a muchos de los movimientos y música que creamos”.

Reitera Alondra que durante esta gira, no habrá ningún espectáculo que sea igual que el otro. También está el hecho de que en el proyecto trabajan artistas de distintas nacionalidades y áreas creativas, “tenemos artistas extraordinarios, únicos e irrepetibles. Thomas Enhco como Gershwin, domina el idioma sinfónico y el idioma del jazz, además es compositor y le gusta improvisar, los mismo pasa con Robbie Fairchild que es una especie de Gene Kelly o Fred Astaire, porque puede bailar clásico y hacer coreografías nuevas, además de jazz y tap. Es la combinación de estos talentos lo que creo que va hacer que esto funciones de una manera muy particular y especial”.

Alcanza un sueño y va por más metas

Sobre cómo ha sido para Alondra adentrarse a la música de Gershwin, expresa que todo ha sido de manera muy natural, pues ella es gran admiradora de él desde muy niña, le tocó interpretarlo cuando era estudiante universitaria.

“Viviendo en Nueva York le tenía gran admiración y siempre quería estar cerca de su música, después como directora en mis años de trabajo, me ha tocado dirigir muchas de sus obras y es el amor por él el motor que me hace ser parte de este proyecto”.

Alondra recuerda que para este 2024 este montaje es su último proyecto en México y después volará a Alemania para un concierto donde hará la Sinfonía no. 1 de Gustav Mahler para cerrar 2024.

El resumen de este año lo describe como fantástico, “tuvimos The Silence of Sound en México, además fue el año en el que me mudé a Madrid porque me nombraron la directora titular y artística de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y ha sido un gran honor y un gran cambio de vida, también recientemente tuvimos la tercera edición del Festival Paax y estamos preparando la siguiente edición en junio del 2025 en Xcaret Arte, fue un año de muchos retos artísticos y personales”.

Un evento que promete dejar huella

“Gershwin, la vida en azul”. Martes 10 y miércoles 11 de diciembre a las 20:30 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Los boletos van de 500 a 800 pesos, de venta en las taquillas del inmueble y en la página de internet del recinto: www.conjuntosantander.com

