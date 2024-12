Al cierre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez reconoció la trayectoria de Merry MacMasters, periodista con más de cuatro décadas dedicadas a la difusión cultural. Este evento no solo celebró su incansable labor, sino que también sirvió como un espacio para reflexionar sobre los cambios y retos del periodismo en México.

Durante el homenaje, MacMasters compartió su asombro y gratitud ante el reconocimiento. "Desde la zozobra, he transitado por diferentes estados emotivos, aunque pienso que me he quedado en el de 'Aún no lo creo'. Para mí representa sobre todo una distinción al gremio periodístico y para los reporteros de a pie, como se dice, los que andamos detrás de la noticia a diario. Estoy convencida de que la cultura y el arte sí cura corazones", expresó conmovida.

EL INFORMADOR/ H. FIGUEROA.

MacMasters recordó sus inicios en el periodismo en 1980, una época que definió como "prehistórica" en comparación con los avances tecnológicos actuales. "Cuando comencé, no había computadoras, celulares ni WhatsApp. En Radio UNAM usábamos aparatos pesados para grabar entrevistas en cintas magnéticas que luego se editaban en estudio", explicó. La evolución tecnológica marcó su carrera, pasando del uso de teletipos y fax a la inmediatez del correo electrónico y las redes sociales.

Al narrar sus primeras coberturas fuera de la Ciudad de México, mencionó cómo enviaba sus notas mediante teletipos, una herramienta que hoy parecería arcaica. "Había fila para mandar las notas. La invención del fax fue todo un acontecimiento en mi mundo reporteril", recordó con humor. Sin embargo, reconoció que esta transición también impuso nuevos retos: "En la actualidad, los jefes quieren todo rápido, casi al grado de que ya esté la nota escrita antes de que termine el evento, y no exagero".

La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en el periodismo, acelerando la adopción de herramientas tecnológicas para la cobertura de información. "De un día para otro, los reporteros estábamos encerrados en casa, nuestra fuente principal de información. Internet y plataformas como Zoom se convirtieron en la única manera de hacer entrevistas, conferencias de prensa y ceremonias", destacó. Aunque valoró las ventajas de este modelo híbrido, insistió en la importancia del contacto directo: "Nada hay como salir a la calle a buscar la sustancia o, como dicen, la carne de la nota".

EL INFORMADOR/ H. FIGUEROA.

La periodista reflexionó sobre cómo el periodismo cultural se ha transformado en México en los últimos 44 años. Al inicio de su carrera, instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) no existían, y la cobertura cultural se gestionaba de manera muy distinta. "Era otro México. Es más, fue hace muchos 'Méxicos' que comencé", expresó con nostalgia.

MacMasters ha dedicado más de 30 años de su vida al periódico La Jornada, medio que definió como clave para su crecimiento profesional. "El periodismo me ha dado todo. Pensándolo bien, no me imagino haber hecho otra cosa en mi vida", afirmó con orgullo al dedicar el homenaje a sus colegas reporteros.

En esta edición, el homenaje también rindió tributo a la memoria de Cristina Pacheco (1941-2023), una de las figuras más destacadas del periodismo mexicano y ganadora de este reconocimiento en el año 2000. Durante el acto protocolario, se recordó su invaluable aporte al periodismo cultural y su capacidad para narrar historias cotidianas con sensibilidad y profundidad.

EL INFORMADOR/ H. FIGUEROA.

SV