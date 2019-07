Compra arte a beneficio en “La Fuente”

Los muros de la centenaria cantina “La Fuente” acogen una selección de obra gráfica, con artistas de talla internacional. El célebre lugar, con exactamente 98 años de historia, ostenta en su interior 21 piezas de artistas como Marlinde von Rush, José Antonio Castillo, Davis Birks, Luis Granda, Luis Valsoto, Mario Martín del Campo, George Rauch, Alejandro Colunga y Jorge Martínez.

Las obras están allí gracias a la coordinación de Rogelio Corona, dueño de “La Fuente”, con Antonio Varela Amaya. Sobre la selección, Antonio platicó: “Es una colección de arte gráfica (con piezografías, grabados, litografías). Este es un lugar frecuentado en su mayoría por gente culta, con educación visual. Encontrar los muros adornados con esta obra le ha dado un plus”.

De los artistas cuya obra se aprecia en la cantina, Antonio detalló: “Considero que los autores de estas obras son artistas de gran renombre, jaliscienses e internacionales: Alejandro Colunga, uno de los artistas más importantes de Jalisco y de México. El maestro Jorge Martínez, que ya falleció, fue un ícono del arte, colaboró con Orozco cuando pintó los murales en Guadalajara, fue fundador de la escuela de Artes Plásticas. Son representantes del arte en Jalisco, qué mejor que tenerlos aquí, que la cantina también es un ícono de la ciudad”.

Para comprar cualquier obra, solo hay que pagarla en la barra. EL INFORMADOR/F. Atilano

Entre los internacionales está Marlinde von Rush, una artista de origen austriaco: “Tiene 96 años, sigue activa, pintando. Es más mexicana que muchos, ha vivido durante tres etapas en Guadalajara y en la Ciudad de México. Consideré en traer obras con temas mexicanos” (agave, vírgenes, gallos, etcétera).

Al tener las piezas de arte en venta parte del dinero obtenido se donará, pues la dirección de “La Fuente” suele hacer donativos como retribución social: “No nos va mal, hay que ser agradecidos. En algunas ocasiones hemos donado, y nos va bien. Si volteamos vemos gente que necesita ayuda. Una niña vino, se había quemado con gasolina; le ayudamos un poco. En otra ocasión estaba trabajando aquí, había unos amigos, unos clientes de atrás le dijeron ‘Señora, se le cayó este dinero’. Lo juntó, pero dijo que no era suyo: ‘Si me quedo con él no me va bien’. Ahí había estado un turista, estaba seguro, pero no volvió. Fueron 2 o 3 mil pesos. En el periódico salió un niño que necesitaba ayuda, era un niño parapléjico de Arandas. Le dimos el dinero”, platicó Rogelio. Conforme se vayan vendiendo las piezas (se paga la obra directo en la barra) se irán reponiendo con otras.

La presencia de arte en “La Fuente” no es nueva: “Creo que con estos cuadros cambió totalmente la imagen de la cantina, para bien. En otras ocasiones hemos puesto otros cuadros, pero no como estos. Esa es la intención de nosotros: que la gente venga, vienen de muchas partes”, comentó Rogelio. Para Antonio, el arte ameniza: “El propósito principal es venir y relajarse, pero si además hay una vista agradable, qué mejor”.

La cantina es famosa no solo en la capital de Jalisco, pues su ubicación en el Centro Histórico facilita la visita de turistas, quienes llegan allí gracias a que “La Fuente” se enlista en las guías de la ciudad, platicó su dueño: “Han venido de todas partes del mundo. Canadienses, argentinos, alemanas, de África. ‘¿Cómo sabes de mí?’, ‘Están aquí en este librito’”.

En los próximos días, “La Fuente” tendrá disponible en internet un recorrido virtual por el lugar. Rumbo al centenario, los planes todavía son imprecisos en cuanto a qué habrá, pero seguro celebrarán el 2 de enero de 2021: “Nosotros tomamos posesión el 1 de enero de 1983. Siempre el 1 de enero es día de fiesta, nunca se ha abierto. Lo trasladaremos al día 2, que será sábado: no va a caber la gente el sábado, vamos a tener que hacerlo el lunes, martes, miércoles”, adelantó Rogelio Corona.