Cocolvú y su arte efervescente

El artista e ilustrador Cocolvú engalana el camellón del Paseo Chapultepec, con 20 esculturas intervenidas. Desde el cruce de Avenida Chapultepec con Pedro Moreno hasta el cruce en López Cotilla, la marca Seven Up colocó veinte figuras con su célebre personaje “Fido Dido”, todas intervenidas visualmente por Cocolvú.

El artista platicó en entrevista sobre el proceso con el que le dio forma a esta exposición: “Fue interesante. Hubo el contacto con la agencia, con la marca. Entrevistamos a cada celebridad o influencer para las piezas. Con cada uno nos tomamos una hora o media hora platicando. Traté de aterrizar la esencia de cada personaje en la pieza. Está plasmado en cuanto a colores, en concepto, estilo”.

Fueron 12 piezas de personas y 8 de épocas, desde los años treinta hasta el presente. Las doce personas invitadas para inspirar una pieza fueron María Barracuda, Melisa Arzate, Enrique Leyva, Paola Reyner, Taco Gurú, Daniel Birman Ripstein, Someone Somewhere, Camila Martínez, Tani Pérez, Moisés Hamui y Karla Wasabichi, además del propio Cocolvú.

Para las obras que reflejan una época, el artista comentó: “Me pasaron un manual de identidad, con la esencia de cada época para transmitirlo en las piezas”. Ya con las fuentes para conceptualizar cada intervención, el proceso de creación “fue rápido, teníamos poco tiempo. Estábamos un poco ocupados con ese tema. Tenía una semana para hacer tres piezas, por ejemplo: me llevaban tres piezas, las pintaba, desarrollaba. Se las llevaban, me traían otras tres. Fue un proyecto bastante padre, un reto”.

Para Cocolvú, dibujar y pintar sobre esculturas es interesante, pues le agrada experimentar en las superficies: “Me gusta. Intervengo mucho todas las piezas que se me pongan en frente, no me gusta nada más quedarme en el 2D de un cuadro o un lienzo. El arte puede estar en un mueble, en unos tenis, en un sofá, en un cojín, en una máscara o en una playera. Hacer un arte utilitario y que no sea nada más cuestión de un cuadro en una galería”.

Es por ello que esta veintena de piezas “se vincula mucho con mi trabajo. También me pongo retos: si no he pintado un coche, una moto, unas aletas de buzo (lo hace). Se me ocurren cosas. No hay límites, son muchos retos”.

En esta serie, parte de los retos fueron el tiempo de entrega, pues la idea era “hacer unas piezas que quedaran bien, que se vieran que tuvieron su trabajo, su dedicación y su tiempo. No hay nada mejor que el trabajo, de estar dándole y se note la calidad. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero para el tiempo que tuvimos quedó muy bien”.

Satisfecho con el resultado

Ya con las piezas instaladas en el camellón de Chapultepec, el artista apreció el espacio: “Quedó muy padre. En la Ciudad de México estábamos en la Avenida Reforma, estaba muy bien el espacio, pero un poco más dentro de una plaza. Se veía bien, pero esta locación está increíble aquí en Guadalajara”. Esta es la primera vez que expone en Jalisco.

¿Quién es él?

Cocolvú estudió diseño gráfico, estuvo en intercambio en Canadá. Trabajó en agencias, estudió en Barcelona ilustración, además de estudiar cursos de arte. Tras regresar a México continuó trabajando en agencias, para después independizarse. Ha expuesto en Barcelona, Berlín, Tokio y Yokohama. Próximamente estará de nuevo en Japón, a la par de trabajar en otros puntos de Europa, Panamá y San Francisco.