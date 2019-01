Centroamérica, México y la caverna de Platón

Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano Pablo Neruda, Poeta chileno

En el famoso mito de Platón, unas personas han vivido atadas con cadenas en la oscuridad de una cueva. Solo ven las sombras de los objetos que alguien mueve detrás de ellos, bajo la tenue luz de un fuego que no conocen. Siendo lo único que ven, lo terminan asumiendo como la realidad. Uno de ellos logra liberarse y escapa de la caverna para toparse con la luz de un sol que lo ciega de manera temporal. Al recuperarse entiende que toda su vida ha visto una imagen distorsionada de una realidad más completa.

Históricamente así ha entendido México la migración. Mirando siempre a los Estados Unidos. Como la aspiración del american dream. Hace unos meses, ante la llegada de las macro caravanas migrantes, volteamos al sur y reconocimos un fenómeno mucho más complejo.

Antes de esto, muchos investigadores y activistas ya habían escapado de las cadenas y descubierto una realidad abrumadora, regional y multifactorial. Nos habían alertado de la tragedia más allá de las sombras: Centroamérica, al igual que México, vive en crisis. No un periodo de dificultad, sino una condición en la que se permanece indefinidamente. Sufrimos los mismos males: falta de oportunidades; instituciones débiles cooptadas por la corrupción y el crimen organizado; y una cruenta normalización de la violencia.

Habremos de voltear de nuevo al norte si queremos entender porque ha sucedido esto. Por años las políticas de deportación y securitización de los Estados Unidos fueron el caldo de cultivo para crear una red internacional de delincuencia que hoy tienen a México y Centroamérica sumidos en esta guerra interna(cionalizada). México debe dejar sus políticas de contención y entender la migración como la aspiración de una mejor calidad de vida, la cual solo será posible si se atienden las urgentes necesidades de la región. La solidaridad con Honduras, Salvador y Guatemala, como acto de amor propio.

Javier Contreras Arreaga

ECOS DEL DEBATE

Las expresiones artísticas y culturales fortalecen la tolerancia entre las personas de diferentes regiones

La cultura y el arte de Centroamérica pueden llegar a opacarse por la visión política y social de los países que conforman esta parte de América, sin embargo, el talento y la belleza que se puede encontrar es digna de conocerse y no deberíamos dejarnos llevar por lo que se ve por fuera, ya que su brillo se encuentra dentro de sus países y su gente.

Antes de juzgar o imaginar el cómo será estos países debemos primero ver en la imagen de nuestro propio país ante el mundo y lo que realmente es.

Kenia Rivera

El aprecio que se tiene hacia la propia cultura nacional puede ser un buen punto de partida para conocer más acerca de los países fronterizos. Entender nuestra propia cultura nos permite reconocer similitudes y diferencias que pueden resultar fascinantes. Al mismo tiempo podemos ver reflejados sus problemas sociales a través de su sentir como personas, lo que amplía la perspectiva para plantear soluciones. Es una manera de reunir la sensibilidad y la reflexión hacia los demás individuos.

Alejandra Nava, Colaboradora Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“La intemporalidad de la poesía”

Balam Rodrigo es un poeta que tiene presentes sus raíces, “Me sigo viendo como el niño que fui, que creo sigo siendo, que nació en Villa de Comaltitlán, pueblo fronterizo de México, de la costa sur de Chiapas y que siempre me divierto con las palabras, con el lenguaje. No dejo de imaginar. Me sigo viendo como un niño en muchos sentidos, sobre todo con la sensibilidad siempre a flor de piel. Y sobre todo también dentro de una tradición muy humanista en la familia. Un humanismo, por llamar de una manera empírica. Una sensibilidad y sobre todo un respeto hacia los ‘otros’, muy importante. Eso es una herencia familiar”.

Balam es una persona que atribuye diversas propiedades a la honestidad, a la cual considera uno de los valores más importantes. “Una honestidad que habla o se calla, decir la verdad no importa cómo. Incluso y a pesar de que se arriesgue la vida, eso importante. En mi familia mi padre nos enseñó que debíamos respetar al otro en la medida que el otro lo hiciera. Y que, si no nos respetaban, sin importar quien fuera, le teníamos que decir sus cosas en público y sin mayor rodeo y de manera directa. Eso para mí es importante, esta posición de poder o de dominio de unas personas sobre otras, hace que también sean abusadas. Cuando éramos niños mi papá invirtió eso en un pueblo, nos veían como rebeldes. Somos costeños, somos muy directos”.

Una de las historias que permanece en la memoria de Balam, es una que le enseñó a ser una persona cercana al contexto y a la cultura de la que proviene. “Mis hermanos y yo tenemos nombres mayas, uno de nuestros ancestros fue maya. Una profesora mandó a llamar a mi madre para llamarle la atención por ponerles nombres extranjeros. Mis padres se molestaron y mi papá no aceptó las disculpas de la maestra cuando supo de dónde venía el nombre. ‘No quiero sus disculpas quiero que lea el Popol Vuh, El Rabinal Achí, los libros de dónde provienen los nombres, esa es la disculpa que quiero de usted’, fue lo que respondió mi padre”.

Esta historia también repercutió como una enseñanza a cómo la discriminación proviene del desconocimiento y la desinformación presente en las sociedades. La familia de Balam aportó esos primeros aprendizajes respecto a la tolerancia. Además, reconoce la importancia de ese valor en contextos de violencia. A través del ejemplo y el refugio brindado a varias personas migrantes de Centroamérica, los padres de Balam, demostraron que hay que ser leales a los principios de respeto al prójimo. El conjunto de esas anécdotas él las ha reflejado en su literatura.

El “Libro centroamericano de los muertos” es la más reciente obra de Balam, en ella retoma la atención a la frontera sur después de que se ha hablado mucho de la frontera norte. Es la poesía el género que Balam encuentra propicio para hablar de la migración centroamericana. “La poesía cuenta una historia, pero la canta, como dice Jaime Sabines, la narra. Escuchar el poema es escuchar a alguien que plática, que cuenta que es un confidente. Espero que a través de la poesía adquieran intemporalidad. Porque la noticia inmediata es efímera, está hecha para os medios, para la inmediatez, para comunicar referencialmente algo, en tanto que la poesía generalmente permanece. Y en libros que se escribieron de poesía que hablan de 1968, de lo que ocurrió con los estudiantes y son más inmediatas, es como si se hubieran escrito ayer o ahora, en tanto que los documentos de otra naturaleza ya no están. Y uno puede conocer una ventana de historia a través del arte porque eso no humaniza y refleja la condición humana, por dolorosa que esta sea.”

Mensaje Súmate Mar Adentro

“Los invito a que sigan debatiendo y que sigan poniendo en la mesa del debate el tema de la xenofobia, la discriminación, y sobre todo la necesidad de migrar y de que todos somos migrantes, todos somos tanto centroamericanos como mexicanos con necesidades materiales, necesidades humanas y que esta movilidad nos hace ser humanos en todos los sentidos.

Si la poesía, si el arte, la literatura la pueden tomar como punto de partida, no solo mis libros, hay una buena cantidad de libros sobre este tema, ojalá que logren hacer y reflexionar sobre su papel y la responsabilidad entorno a estos temas”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Legado de la poesía en Chiapas

Rodulfo Figueroa fue un escritor y médico nacido en el estado de Chiapas el 4 de agosto de 1866. Con su poesía, fue reconocido y bien aceptado por sus contemporáneos lo que marcó el inicio de una tradición literaria del siglo XX que fue seguida por Rosario Castellanos, Jaime Sabines y Eraclito Zepeda.

La educación básica de Rodulfo fue dirigida por su madre. Tiempo después estudió en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, en Guatemala se recibió en “Ciencias i Letras”, para después estudiar medicina en la Ciudad de México.

Sus primeras obras de poesía se conocieron cuando él tenía 22 años en la revista Juventud Literaria. La cercanía del escritor con su madre y en general un apego familiar inspiró varios poemas de Rodulfo.

Tras desarrollar un tumor cerebral volvió a su natal Cintalapa. En la finca que pertenecía a su familia ejerció como médico gratuito a los campesinos de la región y a escribir en sus ratos libres. Falleció a los 33 años de edad.

Diez notas positivas

1. Estudiante del IPN diseñó un pantalón que protege de quemaduras o heridas a personas parapléjicas.

2. Empresa brasileña donará prótesis impresas en 3D a indígenas mexicanos con discapacidad.

3. La OCDE reconoció a la Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química de la UNAM por sus buenas prácticas en investigación.

4. Investigador de la UAA recibió el Premio 2018 de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica.

5. Estudiantes de la BUAP obtuvieron medalla de bronce en la 24° edición de Ciencia Joven en Brasil por crear un sensor para personas con discapacidad visual.

6. 30 empresas mexicanas representan al país en el Consumer Electronic Show (CES) que se lleva a cabo en Las Vegas.

7. Miembros del Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrollan un triciclo biohíbrido que puede reducir 80% las emisiones de bióxido de carbono.

8. El filme “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, ganó 2 premios en la ceremonia de los Globos de Oro; Mejor Dirección y Película Extranjera.

9. La Exposición de Hitchcock en la Cineteca Nacional se extiende hasta el 3 de marzo.

10. Arqueólogo restaura esculturas destruidas por ataques yihadistas.

Mar adentro propone

Para leer…

“Libro centroamericano de los muertos” de Balam Rodrigo

Para conocer…

El escritor Ibán de León Santiago, originario de Oaxaca, fue el ganador del Premio de Poesía Rodulfo Figueroa 2018.

Para saber…

En 1939 el poeta chileno Pablo Neruda ayudó a trasladar a más de dos mil refugiados provenientes de España.