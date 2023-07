Centro Cultural Breton: La piedra angular de la escena artística en Guadalajara

El Centro Histórico de Guadalajara aguarda lugares luminosos donde convergen las artes musicales y culturales, así como la buena comida. Muestra de ello es el Centro Cultural Breton (Juan Manuel 175), dirigido por el francés Charles Pinet, quien labora en él desde hace 17 años. A propósito, EL INFORMADOR dialogó con él para conocer la historia de este emblemático lugar, al que acuden los amantes de la cultura y el buen entretenimiento.

Llegó a Guadalajara en 2004 y explica que cuando ya tenía tiempo viviendo en México, se enteró que se estaba traspasando el Breton, por lo que le interesó; pensó que era perfecto para él, “porque ahí podía desarrollar todas mis habilidades. Así que en el transcurso de los años fue creciendo el espacio, la música y la galería. Ha sido un proyecto donde he podido dar lo mejor de mí, al final de cuentas es como criar un hijo, poco a poco vas cosechando para hacer que crezca”.

Resalta que ha sido también una importante plataforma artística para el talento de la ciudad y el que viene también de fuera. “Esto es lo que me nutre día a día”. Recuerda que antes de tomarlo bajo su resguardo, el Breton era un café literario, “sí había una parte de galería, la cual fue creciendo después y no había música en vivo, que fue lo fuerte y que yo implementé”. La galería Apollinaire del Centro Cultural Breton tomó estatus formal cuando Charles comenzó de lleno a dirigir el lugar.

El Breton, dice Charles, puede ser ahora mismo el foro cultural independiente más antiguo de la ciudad, pues este emblemático reciento ya está cerca de los 21 años desde que entró en funciones. Sobre la esencia principal del lugar, dice que se apuesta por la buena música y el buen arte, sin restricción de géneros, lo importante, resalta, es la calidad. “Tratamos siempre de promover lo original en todos los aspectos, tanto en el arte como en la música”.

Expresa que las bandas de covers no se presentan por lo mismo, porque se preocupan por llevarle al público contenidos inéditos, con personalidad. “Tratamos de promover la cultura musical y artística tapatía, nacional e internacional, pero original, no lo común y lo que se puede repetir en cualquier lado”.

Sobre qué responsabilidades implica ser un foro cultural tan importante para la zona céntrica de Guadalajara, refiere Charles que hay un compromiso muy imperante, y así también se lo han hecho ver varios amigos artistas y músicos. “Yo sé que este lugar es indispensable en la cultura de Guadalajara, no hay otro y es como una piedra angular para que se puedan expresar las artes independientes, por lo que esto hace que también sea una zona de tránsito seguro”.

Sin duda, El Breton es un lugar seguro para quienes caminan por ahí, por lo que más allá de evocar a la cultura, también es un espacio que abraza a la comunidad: “Somos una cuadrilla que hace que el Centro viva y esté ahí. Así que sí hay cierta responsabilidad. Me da mucho gusto saber que el lugar es muy importante para el ecosistema del Centro, y por muchos años yo no había tenido esa visión”.

Expresa que él había hecho siempre su trabajo por amor al arte, por estar comprometido con sus objetivos y metas, por lo que no se había dado cuenta de las repercusiones y trascendencia del Breton: “Y cuando tienes dificultades para seguir adelante, esto te da más energía para luchar. Que sea fácil o no, la ciudad lo necesita”. Aun así tampoco se resuelven los problemas porque no hay apoyo, refiere, por lo que el Breton siempre busca la manera de consolidarse y existir para el bien de todos.

El Breton también ha seguido gracias a que ha formado comunidad y cuenta en realidad con el apoyo moral y amistoso de la gente. Logró sobreponerse, por ejemplo, a la pandemia, “agradezco a todos los músicos, clientes y mi familia, porque ellos lograron que sobreviviera el espacio en la pandemia”.

Centro Histórico de Guadalajara. El centro cultural está ubicado en la calle de Juan Manuel 175. EL INFORMADOR/A. Navarro

¿Cómo se mueven la música y el arte en el lugar?

Reitera Charles que en su inmueble hay espacio para todas las corrientes musicales y artísticas. Hay lugar para los músicos locales que pertenecen a la familia Breton, quienes son base de la programación mensual. Mientras que cuando llega el talento nacional e internacional, éste se acomoda con base a la programación de sus giras. “Entonces, hay gente que yo busco y gente que a mí me gusta. El trabajo mayor es la curaduría y la selección musical, esa es mi labor más importante, respetando la creatividad, la calidad y que la música sea original”.

Pero estar abiertos también a todas las propuestas resulta un reto, porque hay que trabajar por mantener una audiencia cautiva, “porque la mayoría de los lugares se manejan por un sólo tipo de género y yo no, soy un espacio de buena calidad musical y esa es mi tarjeta de presentación. Aun así, cualquier día de la semana te va a cambiar el público, por lo que es difícil captarlo cada vez, puesto que el género puede ser muy diferente de un día para otro. Pero al final sí tengo un público cautivo por la calidad musical, pues se apegan a los días que les toca del género que quieren”.

Con respecto al arte, la galería Apollinaire del Centro Cultural Breton, volvió a abrir sus puertas luego de tres años de pausa por la pandemia. La exposición que reactivó el espacio es “Ritmos y dibujos” de Fraser Grant MacLean, artista que forma parte de la familia Breton y cuyos dibujos se realizaron en su mayoría capturando escenas, momentos y personajes asiduos a este recinto cultural. El proyecto está recaudando fondos para la asociación Onco & Vita A.C. Aliados contra el Cáncer. “Fraser es una persona con mucha trayectoria, trabajó con Pixar, con Disney y ahora está como maestro en el TEC de Monterrey y trabaja en Ciudad Creativa Digital”.

Señala que su interés es buscar un encargado de la galería que se aboque a la curaduría de los futuros proyectos, ya que él ya no puede con tantas otras obligaciones que tiene con respecto al Breton. Sin embargo, esta muestra en particular para él tiene un gran significado porque muestra la esencia del lugar.

En el Breton se puede visitar la Galería Apollinaire. EL INFORMADOR/A. Navarro

Tómalo en cuenta

En el Breton los martes son de blues, mientras que los miércoles eran de jazz y ahora también hay más variación de son cubano y salsa. Los jueves, viernes y sábados la propuesta es ecléctica, donde puede haber música francesa, por ejemplo; de hecho, ayer sábado se presentó Flor Amargo. El Breton ha recibido en su trayectoria a personalidades como Carla Morrison y Benito Cerati, entre otros.

El Centro Cultural Breton abre de lunes a sábado. En el día es café y restaurante, de lunes a viernes, para la gente que está trabajando alrededor y que busca un espacio cómodo y rico para comer, por las noches se transforma en foro de martes a sábado. El lunes abre de 08:30 a 18:00 horas; el martes de 08:30 a 03:00 de la mañana, miércoles, jueves y viernes es igual y el sábado es de 15:00 horas a 03:00 de la mañana; los domingos se descansa. Más información en https://www.facebook.com/centroculturalbreton.

En cuanto a la propuesta gastronómica, hay comida del día, mientras que también hay especialidades europeas como la cocina francesa, más lo que hay en la carta. Los martes, viernes y sábado se implementa el menú de terraza, donde hay cortes, especialidades francesas y pizzas.

Escenario para las diversas bandas que se presentan. EL INFORMADOR/A. Navarro

La experiencia ideal para vivir el Breton

Acudir a este lugar es sentirse como en casa, por lo que pueden pasar las horas y estarás entretenido y relajado: “Yo trato de trabajar en un esquema laboral y familiar donde al final cada quien se siente acogido. La mayoría (de los clientes) son artistas, músicos o están ligados con el arte”.

La familia Breton, resalta, es variada en sus personalidades, “con sus pros y sus contras, y ¿hasta qué punto puede llegar este modelo de negocio? Es una gran pregunta, pero así lo armé, así lo construí y así tengo fe. Aquí quien te va a atender es un personaje y esto también es una tarjeta de presentación”, porque en este lugar se les da un respeto y confianza a todos.

“Puedes beber un café, comer, ver la galería, conversar con amigos y quedarte a escuchar la música en vivo, se te puede ir todo el día en el Breton y ni cuenta te vas a dar”, dice, entre risas, Charles.

TOMA NOTA

Próximos eventos

Noche de Blues con Los Villanos. Martes 1 de agosto a las 22:00 horas.

Noche gitana con Gypsy Coyotes y L‘infame. Jueves 3 de agosto a las 22:00 horas.

Noche mestiza con Cumbialkanic. Viernes 4 de agosto a las 22:00 horas.

Charlie Higgins & Sunset Station y Bad Boy Blues. Viernes 11 de agosto a las 22:00 horas.