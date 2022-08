Casa ITESO: Lily Sandoval Panduro transmitirá sus conocimientos ancestrales

La Escuela Nacional de Cerámica (ENC) presentará la charla “La cosmovisión cerámica Shipibo-Konibo”, la cual se desarrollará en Casa ITESO Clavigero el próximo jueves 18 de agosto a las 19:00 horas, a cargo de la maestra artesana Lily Sandoval Panduro, quien viajará de Perú a Jalisco para compartir los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de la Amazonía Peruana.

Además, la ceramista tradicional impartirá el taller “Shipibo-Konibo, Sanken Yaká”, que realiza la ENC con Perú como país invitado este 2022. Esto será en las instalaciones de la escuela, ubicadas en el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco, del 21 de agosto al 4 de septiembre.

Durante dos semanas, la ceramista enseñará a alumnos de diferentes regiones de México, e incluso del extranjero, sobre la construcción de vasijas y su decorado con kené, diseño geométrico decorativo, ritual y simbólico propio de la Cultura Shipibo-Konibo, el cual se emplea tanto en la cerámica como en telas y otros objetos, según destaca en un comunicado la ENC. Justamente su alfarería en particular mantiene vivas las técnicas de moldeado y pintado con kené, el cual fue declarado patrimonio cultural de Perú desde 2008.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Lily Sandoval sobre estas actividades en Guadalajara. “Yo soy de la Cultura Shipibo-Konibo, de Ucayali, de la comunidad nativa de Nuevo San Rafael, en el distrito de Masisea, y ya me estoy preparando para mi viaje a Guadalajara para ir a demostrar nuestra cultura, nuestro arte ancestral y nuestros diseños”.

Desde los nueve años, Lily aprendió de su mamá, Dora Panduro Silvano, la técnica tradicional de la cerámica Shipibo-Konibo y su íntima relación con la cosmología transformacional amazónica, así como a trazar el kené. “Normalmente trabajamos con este arte ancestral, todo lo que es nuestra cultura Shipibo-Konibo con la cerámica, mayormente, y con textiles también… pintado y bordado. Con la cerámica trabajo con los materiales originarios como lo que es del árbol, los tintes y engobes. Agradezco a la Escuela Nacional de Cerámica de México por haberme elegido a mí para ir a demostrar y compartir mi experiencia y mi cultura”, expresa.

CORTESÍA

“Nosotros venimos aprendiendo de nuestros ancestros de generación en generación, mis abuelas, mi mamá y toda mi familia, somos artesanos y ceramistas. Hoy en día soy la que más me enfoco en la cerámica y a mí me da mucho gusto el haber nacido en esta Cultura Shipibo-Konibo. Nuestras tradiciones y diseños representan nuestra selva, nuestros ríos y nuestros bosques. La elaboración de piezas representa a nuestro país y nuestra comunidad, y es lo que iré a demostrar y compartir con las alumnas que voy a tener en Guadalajara”.

La cerámica era una actividad que hacían y hacen las mujeres de la Cultura Shipibo-Konibo, pero en la actualidad los hombres se han ido integrando. Anteriormente las ancestras hacían las piezas para las fiestas, pero también para almacenar, reservar y cocinar, pero ahora son un objeto preciado que marca una identidad, “desde ahí yo estuve aprendiendo, cuando veía que mi madre y mi abuela trabajaban la cerámica”.

Lily señala que quienes deseen adquirir los productos pueden contactarla directamente a través de sus redes sociales, puesto que ya no es muy común que haya mercado, “hoy por hoy va desapareciendo el arte para hacer la cerámica, pero yo no lo dejo de hacer porque ahora soy más conocida y me piden por Facebook o WhatsApp, gracias a Dios que salieron estas redes sociales para poder ofrecer nuestras piezas”.

Más sobre la Cultura Shipibo-Konibo

Según destaca el sitio oficial de la Base de datos de pueblos indígenas u originario de Perú (https://bdpi.cultura.gob.pe/), el pueblo Shipibo-Konibo tiene su origen en una serie de fusiones culturales entre tres grupos que anteriormente eran distintos entre sí: los Shipibos, los Konibos y los Shetebos. El nombre de este pueblo estaría relacionado con los términos “mono” y “pez”, en el idioma originario.

Según la tradición oral de este pueblo, los Shipibo-Konibo recibieron esta denominación porque en el pasado se ennegrecían la frente, el mentón y toda la boca con un tinte natural de color negro, lo que los hacía parecerse a un mono que llamaban shipi. Hoy, los ciudadanos de este pueblo han aceptado esta denominación sin considerarla como peyorativa y reivindicándola.

Los Shipibo-Konibo han sido conocidos por su gran movilidad y su capacidad para organizar conglomerados de población indígena en zonas urbanas. Por otro lado, la producción artesanal y textil del pueblo Shipibo-Konibo es una de las más famosas de la Amazonía peruana debido a sus típicos diseños.