Carlos Wolstein, pasión por el trabajo

El receptor del Premio Jalisco en la categoría Laboral será Carlos David Wolstein González Rubio, presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), vicepresidente del área de Turismo en la Cámara de Comercio, miembro del consejo directivo del patronato del Instituto Cultural Cabañas y en el rubro educativo consejero del American School de Guadalajara.

Carlos platicó su reacción al recibir la noticia del Premio Jalisco: “Fue muy sorpresiva, no me lo esperaba. Uno está acostumbrado a escuchar de esos premios, sobre todo cuando nos interesa saber qué pasa en la ciudad y en el Estado. Escuchamos de estos premios y nos damos cuenta de la importancia, el enorme reconocimiento que significa. A la hora que me dicen que voy a recibir el premio fue un momento muy especial, privilegiado, muy honrado. Me siento con una enorme responsabilidad”.

Para Carlos, el premio es gracias a su labor dentro de las instituciones donde ha colaborado: “Siento que son el vehículo por el cual me entregan el premio. Gracias al trabajo en estas instituciones me están reconociendo. Considero que también es un reconocimiento a la gente que trabaja en todas las instituciones. Me siento honrado, conmovido y emocionado de recibirlo”.

Su llegada a la OFVC fue por trabajar en la industria hotelera, en 2008: “Era hotelero, era una actividad muy natural. Después dejé de ser hotelero y me distinguieron con que siguiera siendo presidente. Por un lado me halaga, y por otro lado el hecho de no estar relacionado en el medio pero participar de una manera filantrópica ofrece una satisfacción muy grande”.

Su labor al frente de la OFVC ha sido ad honorem, algo que afronta con responsabilidad social: “Hay momentos en la vida donde hemos recibido tanto de la sociedad que nos toca voltear y retribuir a la sociedad y al Estado. Vivo con esa convicción, es lo que me motiva”. Al frente de la oficina y en la Cámara de Comercio su labor ha sido “promocionar a Guadalajara como una de las ciudades más importantes, no solo en México sino en el mundo: Para atraer turismo, individual y de convenciones”.

Orgulloso de su tierra

La promoción de la capital del Estado es una de sus pasiones: “Tengo la certeza de que tenemos la ciudad más hermosa de la República, que nos oferta todo tipo de atributos: Culturales, gastronómicos, de identidad mexicana. En Jalisco se da de forma natural el mariachi, el tequila, la gastronomía, íconos con los que México está identificado alrededor del mundo. Guadalajara se identifica como una ciudad cálida, amable. Generaciones anteriores vieron eso en la ciudad y construyeron Expo Guadalajara, que aunado a una hotelería al mismo nivel ha permitido que se postulen eventos importantísimos en los últimos 15 o 20 años”.

La invitación para formar parte del consejo directivo del Patronato del Instituto Cultural Cabañas fue también gracias a la vinculación constante que ha buscado con la Oficina de Visitantes y Convenciones: “El Cabañas se convierte en una institución muy grande para crear vínculos: en los grandes eventos buscamos participar con el Instituto Cabañas”.

Wolstein estuvo involucrado en la campaña “Jalisco es México” (al que le agrega: “Y Guadalajara su corazón”): “Lo que queríamos era posicionar a Jalisco. Lo logramos”.

Un factor para que el turismo regrese a la ciudad, y que lo recomiende, es la idiosincrasia de la gente: “Nuestro patrimonio más importante es el tapatío: tenemos la característica de que en el mundo nos ven como ciudadanos muy hospitalarios, muy afectuosos con el turista. Así somos, eso nos pone en un lugar privilegiado, no solo nacionalmente: internacionalmente”.