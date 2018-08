Cabaret para una catarsis colectiva

El monólogo musical “La procesión de la Santa Mentira” llega a la Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas. Esta puesta en escena del género de cabaret cuenta con la dirección de Tito Vasconcelos y producción de Laura López; Copatzin Borbón es el actor que sube al escenario para hacer una crítica a la fe ciega, la pederastia, la homofobia y la misoginia, entre otros temas, a través de la trama en la que un grupo de peregrinos lleva a su santa patrona en una tradicional procesión, cuando milagrosas apariciones los sorprenden con revelaciones históricas que pondrán a prueba su fe, fuerza y buen humor.

En entrevista, Copatzin afirmó que más que reto, el formato de monólogo es un regalo: “Es un placer poder estar arriba durante una hora y media y que la gente participe. El público se vuelve mi compañero todo el tiempo, yo reboto las ideas con ellos. Mido cómo están de ánimo, cómo va el ritmo”.

Con la Compañía Axolote Artes Escénicas, “La procesión de la Santa Mentira” inició con Copatzin y Laura López: “En 2011 empezamos a trabajar en el proyecto. Al primero que decidimos llamar fue al maestro Tito Vasconcelos, máximo exponente de teatro cabaret en el país. Como queríamos hacer cabaret, quisimos que estuviera. Él muy amablemente nos dijo ‘cuenten conmigo’, sin conocernos, pues queríamos hablar en Guadalajara de temas como la pederastia, la homofobia y la misoginia”.

Diversión y reflexión

Sobre esas temáticas espinosas para muchas personas, el actor y docente de teatro explicó: “Creemos que hay muchos temas que por la doble moral que caracteriza a este país no se pueden tocar. O no los podemos hablar libremente, porque a la gente no le gusta. Suceden pero no nos gusta tratarlos. Por medio del cabaret podemos hablar de estos temas a través del humor, hacer una crítica ácida, utilizar el humor negro, la crítica, la parodia. Que el público pueda divertirse además de reflexionar. Utilizamos la risa como un arma que hace que la gente se abra, y allí es cuando les decimos lo que queremos decir. En el cabaret la gente tiene esa catarsis por medio del humor”.

La obra tiene música en vivo, interpretada por Porfirio Preciado Villaseñor al piano. El musical de cabaret evoluciona según la función, comentó Copatzin.

“La procesión de la Santa Mentira” se ha presentado en Guadalajara en espacios como el Estudio Diana o el Foro Periplo, además de haber viajado a la Ciudad de México y a Madrid, España. De las diferencias con el público en estos lugares, el actor platicó: “Cada ciudad tiene sus propias características. Creo que aquí en Guadalajara somos un poquito más reservados, como que nos cuesta más. A mitad de la función ya el público está entregado, pero cuesta trabajo. Es un público exigente, quiere observar, no va desde el principio. En otros espacios desde que se llega ya está jugando. Quizá por la doble moral o porque son más conservadores, pero por eso mismo tiene más éxito: la gente al final se entrega absolutamente. Otra cuestión que he podido observar: en todos lados la gente está ávida de hablar de libertad. En Madrid una crítica que nos hicieron decía que esta puesta en escena es un grito a la libertad”.

Asiste

“La procesión de la Santa Mentira”, viernes 24 y sábado 25 de agosto, 20:30 horas, en la Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas. Entrada general: 180 pesos, en taquillas del recinto o en su página web: http://conjuntodeartesescenicas.com/boletos/.