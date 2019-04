"Caballeros de la luz", un espacio para la fotografía

Los fotógrafos Alfredo García y Luis Huerta recién lanzaron en Facebook su proyecto “Caballeros de la luz”, un espacio donde se habla de fotografía y los diversos temas que pueden surgir de esta profesión. El programa se publicará todos los miércoles -hoy- por la noche, y en breve también lo presentarán en la plataforma YouTube. Con ellos también participa Abraham Gutiérrez, quien es el encargado del video. Al respecto, hablan sobre esta aventura que esperan sea del agrado de la comunidad de fotógrafos en nuestra ciudad y del público aficionado a este arte.

“Desde hace unos seis meses, con Luis -quien estuvo con García en la carrera de Artes Visuales-, platicábamos de que estaría chido juntarnos para hablar de fotografía, de algo más técnico y aprender más de este mundo. Hablábamos de esto una vez por semana con otro amigo que también participaba y después les comenté que lo grabáramos, porque a veces salían muy buenas pláticas, como la gente que habla de futbol y que se emociona, pero nosotros con la fotografía. Empezamos a ver las cosas técnicas de lo que se necesitaría para grabar esas charlas y para qué las grabaríamos”, explica Alfredo.

Luis destaca que la inquietud primordial es hablar de fotografía, pero hay varios nichos para los que puede ser interesante el tema. “Hay entusiastas de la foto por el mero placer de traer una cámara, pero también hay personas que buscan información técnica, y considero que tenemos que involucrar a ambos públicos. Es necesario hablar para fotógrafos de carrera y entusiastas de la misma, porque ahora hay toda una tendencia”.

¡A mejorar la técnica!

Alfredo señala que en ese contexto, los celulares son un tema, porque con ellos prácticamente cualquier persona haces sus fotos ahora. “Te sientas fotógrafo o no, mínimo haces 30 fotos al día. Entonces, también por ahí, tratar de que quien haga esto con su celular, sepa por lo menos de dónde viene la luz y tenga información para lograr una mejor foto aunque sea únicamente para el Facebook. También nos estamos metiendo en cosas de video gracias a Abraham, porque cuando estábamos haciendo el proyecto, no pensábamos en eso, pero ahora que estamos en esto, aprendemos cosas sobre ello que es también otro mundo aparte, que personalmente yo no manejo tanto, pero también lo estoy aprendiendo”.

Luis y Alfredo estarán teniendo charlas con invitados que tiene sus trayectorias en esta área y que tienen cosas que contar sobre este arte, así también hablarán de proyectos que surjan en torno a la fotografía. “Todos tenemos derecho a ser productores de una imagen, que si bien no cumple con el requisito estrictamente purista de un fotógrafo, aquí es donde entra lo interesante, porque uno como profesional se resiste a ver el cambio, pero hay que renovarse o morir”, remata Luis.

El arte de saber

Quienes disfruten del programa pronto descubrirán que no hay nada improvisado en sus conductores. Luis tiene experiencia en fotografía de estudio y Alfredo en fotoperiodismo, por lo que ambas visiones suman mucho al proyecto que están desarrollando. El formato interactivo les permitirá resolver las dudas que vayan surgiendo al momento, ellos prometen responder cualquier cuestionamiento que tenga que ver con la fotografía.

“Queremos platicar nuestras experiencias, no diría que el proyecto es didáctico porque no es el fin, pero sí queremos ayudar con las dudas, pero no de una manera tan formal como una clase, queremos algo más relajado”, explica Alfredo.

Sobre otros proyectos que conozcan que tengan una temática similar y que a ellos les gusta, está La Caja Mágica de C7. Finaliza Alfredo al reconocer que al menos en la comunidad de fotoperiodistas de Jalisco, todos son muy unidos, y se apoyan unos a otros en sus proyectos.

¿Quién es quién?

Alfredo García es egresado de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ha tenido exposiciones en distintos espacios y cuenta con 15 años de experiencia en medios de comunicación. Tiene 18 años con su estudio fotográfico.

Luis Huerta es egresado de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara. Es fotógrafo desde los años 90, pero se ha dedicado al aspecto comercial de la misma. Es apasionado de la fotografía “hasta dormido”, recalca.