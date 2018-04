"Butes", la experiencia que despertará tus sentidos

El montaje interdisciplinario “Butes” llega al Conjunto de Artes Escénicas. Adaptación del ensayo literario de Pascal Quignard, “Butes” es un cruce de caminos entre las artes: música, danza, literatura (mitología y reflexiones), todo vertido en las artes escénicas con la dirección artística de Héctor Aguilar y la dirección escénica de Luis Manuel Aguilar, el “Mosco”.

En entrevista, Víctor platicó de su encuentro fortuito con el texto y el autor: “Pascal es identificado como uno de los autores franceses melómano, él se declara así. En su trayectoria dedicó tres obras relacionadas con la música, a modo de homenaje. La tercera que creó fue ‘Butes’. Escogió al personaje, poco reconocido de la mitología griega. Es uno de los remeros que viaja con Ulises y con Orfeo, el dios de la música”.

La lectura de “Butes” lo motivó a adaptarlo: “Estaba tan conmovido que quise representarlo, de un modo u otro. Es una belleza de texto que evoca muchas imágenes”. Para llevar del género del ensayo a las artes escénicas, Víctor decidió invitar a colaborar a su hermano, el Mosco Aguilar, para el diseño de escenografía e iluminación. Con extensas trayectorias en la escena, esta será la primera ocasión en que trabajen juntos.

El elenco está conformado por Karina Hurtado, Velvet Ramírez, Gina Gastélum, Héctor Aguilar Farías y la cantante Leiden. El trabajo de adaptación fue colectivo: “Todos interactúan haciendo música y movimientos corporales”. Leiden fue quien compuso música original para esta pieza, una de las últimas partes del proceso. El comienzo de este Butes surgió a partir de procesos de improvisación se fue estructurando el hilo de la obra.

El Mosco señaló su lectura de la obra, metafórica en el significado de la figura del creador: “Me parece que escribe para el artista, no solamente para el músico. Butes es el arrojado, el que escucha el canto de las sirenas, su voz, no se amarra al mástil como Ulises y se desboca. Escucha eso que anhela, que quiere”. Para la adaptación recurrieron a esas interpretaciones, lecturas personalizadas de cada intérprete en relación “a la lectura de Pascal en la que honra a aquellos que no están cómodos y que se arrojan”, señala.

La obra se construye con una serie de imágenes sobre una posible traducción a lo escénico: “plásticamente hablando, en referencia a los postulados que vierte Pascal sobre la reflexión de qué es ser artista. A partir de allí trabajamos con algunas ideas”, agrega.

El prólogo de la obra le presenta al espectador al personaje y su anécdota, para luego seguir con las reflexiones: “Todo el discurso, la puesta en escena, está basado en esas preguntas que nos hacemos desde lo personal para generar las imágenes sonoras, que también son imágenes en movimiento. Leemos pequeñas frases del pensamiento de Pascal: sí hay algunos textos, el uso de la voz. Está el canto de las sirenas: tenemos obra musical hecha ex profeso. Todo es en vivo”, comentó el Mosco.

Entre la música y más arte

Para Leiden, componer en este formato “Es otra coordenada, es un riesgo muy bonito. Es una experiencia nueva en este caso: ya he compuesto para escena pero desde otro lugar. En este caso soy ejecutante, actriz, danzante, sonidista, percusionista. Es una experiencia enriquecedora”.

Por su parte, Velvet Ramírez, responsable de la coreografía, apuntó que trabajar con el Mosco en la dirección escénica fue enriquecedor: “Da indicaciones muy precisas, desde cuando enseñamos el diente, bajar el labio. Sigue siendo el cuerpo, pero la mirada que tiene resulta novedosa, obviamente enriquecedora para el trabajo corporal”.

Al respecto, Gina Gastélum, asistente de dirección, agregó: “Partimos desde una fortaleza en un área disciplinar, al momento de arrojarnos lo hacemos también a las otras disciplinas. En qué momento somos percusionistas, estamos con la música, con el cuerpo. Las líneas se diluyen. En Butes todos somos la interdisciplina, es lo que nos une. Tenía cierta experiencia trabajando con Héctor este proceso interdisciplinario: la música y la danza no están divididas, van de la mano y se construyen así”. Para Gina, al igual que para Velvet Ramírez, Butes también significa un encuentro con el Mosco Aguilar para abordar la escena desde la perspectiva de un director de teatro, no desde la coreografía solamente.

ASISTE

"Butes"

L: Conjunto de Artes Escénicas (Av. Periférico Norte 1695).

D: 14, 15, 21 y 22 de abril (sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas).

Boletos: 150 pesos general; y 120 pesos con descuento.