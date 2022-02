Blanca Martínez Cano, nueva directora del Museo Regional de Guadalajara

Blanca Alicia Martínez Cano, quien fuera directora de Educación en Zapopan, fue presentada ayer oficialmente como la nueva directora del Museo Regional de Guadalajara (MRG), luego de que el recinto quedó acéfalo tras las salida del historiador Pedro Salmerón, quien, de junio del 2021 a enero del 2022, llevó la dirección tras ser asignado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ayer, tras tener su primer encuentro con trabajadores del Museo Regional de Guadalajara en las instalaciones del recinto, Blanca Martínez Cano compartió en entrevista con EL INFORMADOR los planes generales de acción que visualiza para posicionar nuevamente al recinto, que actualmente está por iniciar una nueva temporada de restauración en su acervo integrado por 32 mil piezas de índole arqueológico, paleontológico, etnográfico, pictórico e histórico.

“Vamos a empezar primero a poner lo que es el recurso humano, que sea un recurso invaluable, que las investigadoras hagan lo que tengan que hacer, quiero que los custodios sean anfitriones, no quiero que custodien el acervo, sino que sean anfitriones de los visitantes, eso implica capacitación y motivación, que al final de cuentas creo que se va a lograr”, indicó Blanca Martínez Cano.

Así mismo, recordó que Alicia García Vázquez, delegada en Jalisco del INAH, fue quien la postuló como posible candidata para asumir la dirección del Museo Regional de Guadalajara, por lo que accedió a los diversos trámites y entrevistas a nivel nacional para compartir su experiencia profesional a las autoridades correspondientes del INAH, siendo finalmente asignada al cargo.

“Alicia García Vázquez trabajó el mismo tiempo que yo fui directora de Educación en Zapopan, por lo tanto, ella sabía mi forma de trabajar, lo estricto que soy con las cuestiones administrativas, lo creativa que me puedo poner con los recursos, porque los recursos son escasos”.

Respecto a la experiencia profesional que tiene y relación a proyectos culturales, Blanca Martínez comentó su desempeño como académica en Humanidades, además de haber sido maestra en historia y arte, así como estar ligada a diversos proyectos enfocados, por ejemplo, a la promoción de la lectura.

“Mi carrera es administración de personal, sí, pero mi formación es humanística, y esas dos cosas son las que pretendo ofrecerle al museo. Pienso tener una opción de oficina, de lo que significa una administración y una visión humanística postmoderna, incluyente y universal en lo que se haga, una cosa es cómo lo hacemos y otra cosa lo qué vamos a hacer”.

Reactivación de salas, entre las prioridades

Entre los trabajos iniciales que Blanca Martínez Cano plantea entre sus primeras acciones es reactivar diversas salas del Museo Regional de Guadalajara, y así poder dar solución a las dificultades que el recinto enfrenta en cuanto al almacenamiento de su acervo, por ejemplo.

Otro punto que ya comenzó a trabajar es con el área de Comunicación Educativa, por lo que ya se tiene en puerta al menos seis visitas a escuelas rurales para ofrecer actividades con el museo portátil, además de recalcar que ya se habló con el personal de almacén para establecer una ruta de trabajo.

Blanca Martínez descartó que haya un reacomodo de personal al destacar que no es una de sus facultades, pero sí resaltó al equipo de 56 personas que laboran en el MRG: “Yo estaría perdiendo inercia si reacomodo recursos humanos, lo único que voy a reacomodar o aclarar es la estructura en el sentido de funciones y autoridad, que ellos, hasta en eso, van a estar más tranquilos, porque de alguna manera se harán sinergias. Ni salidas ni entradas, no es mi prerrogativa, no la tengo”.

Respecto a los recursos que el museo requiere para poner en marcha los proyectos que se visualizan, la directora recordó que el presupuesto asignado procede desde el INAH federal, el cual después asigna, en este caso al INAH Jalisco, conforme se presentan y aprueban los proyectos.

“Un director de museo no maneja presupuestos, el nacional -el INAH, del cual depende el MRG- se lo entrega al estatal y el estatal, según los proyectos presentados, es cómo asigna. Nosotros lo que tenemos ahorita es que todo va a seguir funcionando, que eso para mí son muy buenas noticias. Los proyectos que tengo como administradora se tienen que notar aunque no haya un centavo, reapertura, reacomodos, capacitaciones, cambio de vocación de patios, no es dinero ahorita, lo que se necesita es acción y acción”.

“Lo único que lamento es tenerme que ir después de una tormenta mediática”

Tras darle la bienvenida a Blanca Alicia Martínez Cano, como la nueva directora del Museo Regional de Guadalajara, su exdirector, el historiador Pedro Agustín Salmerón Sanginés, expresó su sentir tras dejar el cargo que desempeñó durante siete meses, el cual dejó tras la intención de que fungiera como embajador de México en Panamá, sin embargo, declinó la oferta al verse envuelto en señalamientos de acoso sexual.

Durante la mañana de ayer, Pedro Salmerón acudió a la presentación de Blanca Martínez como la nueva titular del MRG, y recordó el plan de trabajo que visualizaba en el recinto luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo asignó como responsable del museo el 16 de junio del 2021.

Pedro Salmerón reiteró su agradecimiento a Diego Prieto Hernández, director nacional del INAH y a Alicia García Vázquez, delegada en Jalisco del INAH, por encomendarle la dirección del MRG, del que refirió su intención de haber intentado posicionar al recinto tapatío como un museo de escala nacional, incrementar su trascendencia e intentar elevar su presupuesto.

“Estuve buscando varias maneras de cómo podría empezar esta tarea, que fue mi encomienda, mi encomienda no era dirigir cotidianamente el museo, eso hacen los compañeros, el museo está muy bien, porque tiene una planta que lo conoce a fondo, que está comprometida con él. El museo, podríamos decir que funciona solo, es decir, funciona por sus trabajadores todos los días”, expresó Pedro Salmerón al recalcar que la idea era establecer una ruta de trabajo para ofrecerle a Guadalajara el museo que merece dando prioridad a la infraestructura del recinto.

“Para luego empezar a pensar, en combinación con las investigadoras y trabajadores del museo, este gran rediseño de lo que debe ser el museo nacional. De alguna manera me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero estoy sensible, debo confesarlo, estoy un poco triste, porque me hubiera gustado quedarme unos meses más para ver que arrancara ese trabajo, para dejarlo ya andando en lo concreto y no nada más en nuestras cabezas, sino en la práctica”.

Pedro Salmerón enfatizó que deja su cargo en “las mejores manos posibles”, para conciliar acuerdos y alianzas en pro del MRG, resaltando las capacidades de la nueva directora Blanca Martínez Cano: “logrará concretar, gestionar, todas las energías de los tres niveles de gobierno, de la sociedad de Guadalajara, hay varias gentes que están entusiasmadas con la idea, de la iniciativa privada, etcétera, para avanzar hacia ese proyecto, que no será el proyecto de las autoridades del INAH, sino el proyecto también en buena medida de los investigadores, investigadoras, los trabajadores del museo”.

Lamentó que su salida del Museo Regional de Guadalajara se dio en medio de una tormenta mediática que calificó como absurda: “Lo único que lamento es tenerme que ir después de una tormenta mediática absurda (…) por alguna razón, cada 15 días, se desata una oleada de calumnias y una tormenta mediática, cuyo verdadero objetivo no es la persona a la que le toca, sino al presidente y el Gobierno”, comentó Salmerón indicando los señalamientos hacia José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hace tres semanas me tocó a mí y lamento tener que irme, porque el INAH no se merece eso y el Museo de Guadalajara, porque además, como ya lo demostré donde hay que demostrarlo, son calumnias, es lo único que lamento. Yo quería quedarme y ver esto andando”, finalizó.

Compromiso. Los gobiernos de Zapopan, Guadalajara y el INAH firmaron una carta de intención que permitirá garantizar la conservación del patrimonio histórico de ambos municipios. El Informador/ A. Camacho

INAH agilizará trámites para intervención de patrimonio

Con la intención de crear una “ventanilla única” en la que los ciudadanos e instituciones puedan solicitar la intervención oportuna del patrimonio cultural e histórico para su rescate, restauración y/o conservación, ayer, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y su director, Diego Prieto Hernández, firmaron en las instalaciones del Museo Regional, una carta de intención con Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, y Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, en coordinación con Alicia García Vázquez, delegada del INAH en Jalisco, para que en un mes aproximadamente el convenio quede establecido.

La intención es que el INAH, en coordinación con los gobiernos municipales, pueda atender y dar prioridad al patrimonio histórico que requiere de intervención para su restauración o reactivación, por lo que esta “ventanilla única” agilizará los trámites para poder trabajar en monumentos, inmuebles y zonas arqueológicas de la metrópoli tapatía.

“La dinámica tendría la ventaja de que ya no voy a tener que ir al INAH por un lado y al municipio por otro lado, ahora será ir a un solo lugar. Analizamos los casos, si le compiten al INAH vamos tener, sobre todo en Guadalajara, el apoyo de arquitectos contratados por el INAH, pero con el respaldo del municipio que se haría cargo de esos monumentos, y así agilizar, poder establecer tiempos máximos de atención”, indicó Diego Prieto que esta dinámica está por renovarse en Querétaro y activar convenios semejantes en Mérida, Guanajuato y Zacatecas.

En el caso de Guadalajara, el alcalde Pablo Lemus, resaltó las intenciones de reactivar diversos espacios del Centro Histórico a raíz de los trabajos de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero. Por su parte, Juan José Frangie recordó la importancia que tiene la zona arqueológica El Ixtépete para poder establecerlo como un parque arqueológico, recreativo y familiar, además de que también el centro histórico zapopano figura como una prioridad para participar en trabajos de conservación.

“Son años de que esa zona está en un cierto descuido -El Ixtépete- ha habido amenazas por parte de inmobiliarias, en el sentido de proyectos que hubiesen afectado la zona arqueológica. Creo que tenemos, con la firma de esta carta de intención”, comentó Diego Prieto que se buscarán los recursos pertinentes para lograr que el proyecto pueda iniciar este año.

El director nacional del INAH, también señaló que se buscará trabajar en el rediseño de los ingresos de las estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero ubicados principalmente en el Centro Histórico de Guadalajara y cercanos a monumentos históricos, a fin de que las estructuras puedan adecuarse al contexto del entorno.

“Con el fin de no obstaculizar en la inauguración de la Línea 3, se accedió a dejarlas temporalmente, pero tiene que adecuarse a elementos mucho más ligeros, más adecuados para el paisaje urbano del centro histórico, la zona de monumentos, con estructuras menos invasivas. Espero que pronto se pueda resolver este tema que tiene que ver mucho con la imagen urbana”, indicó Diego Prieto al referir que en coordinación con el INAH Jalisco se establecerán cuáles estructuras y paraderos tendrán que acondicionarse.

SABER MÁS

¿Quién es Blanca Martínez Cano?

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Blanca Martínez tiene 15 años residiendo en Guadalajara. Como académica en Humanidades tiene 30 años ejerciendo, experiencia que se ha manifestado en dos apartados: siendo parte del cuerpo catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey, terreno en el que ha dado clases, conferencias y gestión en nueve campus a nivel nacional, y por otro lado, durante 28 años se ha desempeñado en actividades independientes como profesora de historia y de arte en museos de más de 40 países.

“Eso me da cultura, sensibilidad, todo lo que tuve que hacer para poder entender la opción museográfica, la intención sociológica, eso en 28 años se hace importante. Mi promoción cultural, en las diferentes ciudades en donde he vivido, y mi promoción de lectura, es conocida y reconocida”, indicó Blanca Martínez al recordar que fue candidata al Premio Nacional de Promotora de Lectura representando a Sonora.

MQ