Pedro Salmerón lamenta su salida del Museo Regional en medio de calumnias

Dando la bienvenida a Blanca Alicia Martínez Cano, como la nueva directora del Museo Regional de Guadalajara (MRG), su exdirector, el historiador Pedro Agustín Salmerón Sanginés, expresó su sentir tras dejar el cargo que desempeñó durante siete meses, el cual dejó tras la intención de que fungiera como embajador de México en Panamá, sin embargo, declinó la oferta al verse envuelto en señalamientos de acoso sexual.

Durante la mañana de este miércoles, Pedro Salmerón acudió a la presentación de Blanca Martínez Cano como la nueva directora del Museo Regional de Guadalajara, y recordó el plan de trabajo que visualizaba en el recinto luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo asignó como responsable del museo el 16 de junio del 2021.

Pedro Salmerón reiteró su agradecimiento a Diego Prieto Hernández, director nacional del INAH y a Alicia García Vázquez, delegada en Jalisco del INAH, por encomendarle la dirección del Museo Regional de Guadalajara, del que refirió su intención de posicionar al recinto tapatío como un museo de escala nacional, incrementar su trascendencia e intentar elevar su presupuesto.

“Estuve buscando varias maneras de cómo podría empezar esta tarea, que fue mi encomienda, mi encomienda no era dirigir cotidianamente el museo, eso hacen los compañeros, el museo está muy bien, porque tiene una planta que lo conoce a fondo, que está comprometida con él. El museo, podríamos decir que funciona solo, es decir, funciona por sus trabajadores todos los días”, expresó Pedro Salmerón al recalcar que la idea era establecer una ruta de trabajo para ofrecerle a Guadalajara el museo que merece dando prioridad a la infraestructura del recinto la señaló como urgente.

“Para luego empezar a pensar, en combinación con las investigadoras y trabajadores del museo, este gran rediseño de lo que debe ser el museo nacional. De alguna manera me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero estoy sensible, debo confesarlo, estoy un poco triste, porque me hubiera gustado quedarme unos meses más para ver que arrancara ese trabajo, para dejarlo ya andando en lo concreto y no nada más en nuestras cabezas, sino en la práctica”.

Pedro Salmerón enfatizó que deja su cargo en “las mejores manos posibles”, para conciliar acuerdos y alianzas en pro del MRG, resaltando las capacidades de la nueva directora Blanca Martínez Cano: “logrará concretar, gestionar, todas las energías de los tres niveles de gobierno, de la sociedad de Guadalajara, hay varias gentes que están entusiasmadas con la idea, de la iniciativa privada, etcétera, para avanzar hacia ese proyecto, que no será el proyecto de las autoridades del INAH, sino el proyecto también en buena medida de los investigadores, investigadoras, los trabajadores del museo”.

Lamentó que su salida del Museo Regional de Guadalajara se dio en medio de una tormenta mediática que calificó como absurda: “Lo único que lamento es tenerme que ir después de una tormenta mediática absurda (…) por alguna razón, cada 15 días, se desata una oleada de calumnias y una tormenta mediática, cuyo verdadero objetivo no es la persona a la que le toca, sino al presidente y el Gobierno”, indicó Salmerón sobre los señalamientos hacia José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hace tres semanas me tocó a mí y lamento tener que irme, porque el INAH no se merece eso y el Museo de Guadalajara, porque además, como ya lo demostré donde hay que demostrarlo, son calumnias, es lo único que lamento. Yo quería quedarme, ver esto andando”.

