Bibiana Belsasso, charlas para la historia

Hay anécdotas que quedan para la historia y a través de su experiencia periodística, Bibiana Belsasso busca inspirar a las nuevas generaciones con “Muy personal con…”, publicación en la que recuerda las entrevistas más significativas de su trayectoria con personajes que han marcado la política, sociedad y entretenimiento en México.

Bajo el respaldo de Ediciones Cal y Arena, Belsasso ofrece todo un abanico de preguntas y respuestas nacidas de sus encuentros periodísticos y charlas íntimas de su programa “Todo personal”, del canal de televisión ADN 40.

Personalidades como la cantante Francisca Víveros “Paquita la del Barrio”; el escritor Xavier Velasco; la política y ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota; el ex futbolista y cronista deportivo, Jorge Valdano; el ex rector de la UNAM, José Sarukhán; el periodista y conductor, Ricardo Rocha; el escritor Federico Reyes Heroles y el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, son incluidos en este libro que explora desde preguntas técnicas sobre sus oficios, hasta situaciones sentimentales, familiares y de salud que los han forjado en la vida pública.

Previo al mar de personalidades que la autora ofrece, el escritor Francisco Martín Moreno comparte en el prólogo el crecimiento de la periodista -autora también de “Justicia inútil” y “La élite y la raza”- para concretar y desarrollar entrevistas que también muestran el pasado de sus protagonistas, las aspiraciones en su campo de acción y cómo el corazón y la mente los ha enfrentado a complejos retos y superaciones personales.

Ante lo extenso de algunas entrevistas, Bibiana opta por integrar a la tecnología digital en esta publicación a través de los códigos QR, que pueden ser escaneados desde el móvil personal e ir directamente a la liga de video con la charla extensa como lo propone con Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica; Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República; Paola Longoria, campeona mundial de Raquetbol, y la cantante, Tania Libertad, entre otros.