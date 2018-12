Benito Taibo, "rockstar" del periodismo cultural

El escritor Benito Taibo fue reconocido con el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural “Fernando Benítez 2018”, en la última jornada de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en la que el autor de “Persona normal”, fue premiado por su labor en la promoción cultural y la lectura.

Raúl Padilla, presidente de la FIL, se refirió a Taibo como como un escritor deslumbrante que juega con el placer de escribir y su capacidad para distinguir y narrar historias a su peculiar estilo energético.

“Benito Taibo, heredero del espíritu de Fernando Benítez, se ha hecho de una voz e intachable reconocimiento en nuestro país (…) un incansable promotor de la lectura en medios digitales y redes sociales. Escritor deslumbrante que conjuga el placer de escribir y describir distinguiendo y narrando historias que se siguen y persiguen, se enlazan y contienen enormes verdades sobre nuestro pasado y presente y quizá con algunas pistas entorno al porvenir”.

Por su parte, el novelista y periodista, Diego Petersen Farah, quien participó en la ceremonia, narró anécdotas vividas junto al también autor de “Corazonadas” y de las bondades humanas y literarias que Taibo tiene para ser, sin duda, un gancho amigable para despertar el interés de la lectura en los jóvenes, puntualizando que: “se requieren dos condiciones que rara vez encontramos en un solo hombre, una erudición enorme y un corazón más grande que su conocimiento”, dijo sobre el ingenio de Benito para crear una de las obras más emblemáticas de su carrera, la novela “Polvo”.

En ese sentido festivo y de agradecimiento, Rosa Beltrán, también participante del evento, describió a Benito Taibo como un verdadero “rockstar” de la literatura mexicana y su gran disposición para contribuir desde sus posibilidades a nuevos lectores, vocación que lo han hecho uno de los autores más queridos y respetados por las nuevas generaciones.

“Es un ‘rockstar’, activo, informado y dispuesto a informar, gran lector y conversador, poeta, narrador (…) periodista siempre a favor de las causas justas o imposibles como la felicidad; por ejemplo, que defiende a capa y espada lo mismo que la lectura y el derecho a leer”, explicó Rosa Beltrán.

El homenajeado recordó a los pilares que lo formaron como lector, periodista y escritor, como fue su padre, “El Jefe” Paco Ignacio Taibo I; y sus hermanos Paco Ignacio II y Carlos; también, señaló que a través de la lectura y la escritura ha tenido la posibilidad de vivir diversas vidas y diferentes “nacimientos” como escritor, periodista y lector.

“Pensando en todos los que estuvieron antes que yo, no creo en dioses ni en la reencarnación; sin embargo, creo en la posibilidad de vivir muchas vidas durante una sola, esos son los grandes privilegios que me ha brindado la literatura (…) nací como lector en la primavera de 1972 cuando mi padre dejó en la mesa ‘El sabueso de los Baskerville’, nací como aspirante a periodista cuando leí ‘A sangre fría’ de Truman Capote. El periodismo no es un hijo bastardo de la literatura, sino un heredero virtuoso”, finalizó Taibo.