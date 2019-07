Bailarines comparten "Historias que inspiran"

Una actividad estelar de Despertares Impulsa tuvo lugar en el Teatro Degollado, con el nombre de “Historias que inspiran”. En el panel participaron los talentos Francesca Hayward, Lil Buck, Jon Boogz, Tamara Rojo y Esteban Hernández, con Isaac Hernández como moderador. Al recinto acudieron cerca de 700 personas.

Isaac dio la bienvenida y propuso algunos temas, como uno que ha promovido en México: “Reconocer el potencial que tiene el arte de mejorar las vidas y en consecuencia el futuro”. Después de la presentación de cada participante, Isaac agregó: “Queremos hacer accesible el arte”.

Jon Boogz comentó que conoce a Lil Buck desde hace un decenio. Juntos quisieron tomar el baile urbano y llevarlo más allá, “a otro nivel”. Ya con su compañía como plataforma han querido tocar temáticas sociales, como el abuso policial o encarcelamientos masivos: “Son cosas que vimos en nuestras ciudades cuando éramos adolescentes”. Lil Buck añadió que una de sus metas es crear conciencia de esas cosas que suceden. “Admiro lo que hacen, es importante”, dijo el moderador.

La directora artística del Ballet Nacional de Inglaterra, Tamara Rojo, comentó que una de las cosas que quiso hacer al llegar al frente del ballet fue crear retos para ir más allá de lo que hicieron las generaciones pasadas. Entre las cosas que hizo fue pedirle a artistas no vinculados a la danza clásica recrear algunas de las piezas. De la respuesta que recibió, dijo: “Entendieron que no estaba destruyendo, construimos a partir de lo que hay”.

Sobre el tema de vincularse con otras artes, Isaac recordó que Francesca Hayward recientemente participó con Tom Hooper, en la filmación de una película: “¿Esa experiencia influye en la manera que bailas, después?”, preguntó Hernández. “Siento que tengo más libertad en el escenario. Es bueno no pensar más que en un solo ángulo (el público), y no en varias cámaras”, contestó.

Ir más allá

Apropósito del perfil de Tamara, Isaac la cuestionó sobre la decisión de salir de su país (es originaria de España) para estudiar profesionalmente: “No habría tenido una carrera, hubiera sido como mi mejor amiga, que dejó de bailar a los 23. Es trágico, ella era más talentosa que yo, pero yo salí”.

Esteban Hernández comentó tras el testimonio de los compañeros en la mesa de diálogo: “Entienden que su entorno los ha moldeado para ser quienes son. Estoy de acuerdo con lo que han dicho: no importa si me recuerdan, pero sí sirvo para que alguien hiciera algo. Creo que Despertares es el ejemplo perfecto de eso. No importa si recuerdan quién estuvo involucrado si tiene un impacto”.

Isaac detalló más adelante algunos factores que ha detectado que resultan un obstáculo en el desarrollo artístico en México, como “no pensar más allá de los medios posibles, no querer compartir conocimiento y no buscar otras cosas”. Más tarde Esteban volvió a ese tema: “Sé que mucha gente quiere hacer cosas geniales, pero el entorno no les da las facilidades necesarias”.

Luego de hora y media de sesión, Isaac abrió el micrófono para preguntas del público. Despertares Impulsa continuará sus actividades este viernes; además, tendrá una gala estelar, programada para el sábado en el Auditorio Telmex.