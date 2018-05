Artistas jaliscienses dan la cara al vacío cultural

El proyecto Rutas Plásticas Jalisco llega a las cercanías de Guadalajara, precisamente a San Miguel Zapotitlán (Poncitlán), con la exposición “Dando la cara”, conformada por autorretratos de 40 artistas provenientes, en su mayoría, de las 12 regiones de Jalisco; las piezas son de diferentes materiales, desde óleo, acrílico, grabado y esculturas, hasta composiciones musicales.

En entrevista con Óscar Basulto, director del proyecto, explica los motivos de realizar una exhibición específicamente de autorretratos: “Antes de pintar afuera, debemos pintar hacia adentro, el movimiento (Rutas Plásticas Jalisco) invita a reflexionar quiénes somos y cómo nos vemos”.

Dichas razones tienen un trasfondo totalmente social relacionado con el nombre de la exposición: “El mal que estamos viviendo en México es un mal del hombre, y la medicina que proponemos es la consciencia a través de la cultura. ‘Dar la cara’ es decir ‘estos somos’, no estamos dejando las manos en una votación ni en un político, asumimos la responsabilidad del vacío cultural y nos enfrentamos a el. (La exposición) no está planeada para hacer fama, sino para reconocernos.”.

Además, la exhibición “es una forma de invitar a artistas que a lo mejor no tienen 20 cuadros para sumarse al proyecto, pero sí tienen un autorretrato, o que no tienen la gran trayectoria, pero tienen mucho que decir”. Esto está relacionado con la esencia del proyecto, pues la intención de éste, entre otras, es sumar creadores sin importar del área artística a la que pertenezcan.

“Dando la cara”, después de su estancia durante 15 días en San Miguel Zapotitlán, viajará a La Manzanilla de la Paz. “Es una exposición que le pertenece a los artistas que participan en ellos. Con ella, dar cuenta en los municipios a los artistas que no están solos”, por eso, visitará diversos municipios donde la cultura está abandonada. “La exposición puede tocar cualquier lugar donde haya vida”.

Llenar Jalisco de arte

Rutas Plásticas Jalisco comenzó hace dos años, cuando el pintor y poeta Óscar Basulto experimenta el vacío cultural en la mayoría de los municipios jaliscienses: “Tenemos 125 municipios y el 90% de ellos tienen sus casas de cultura abandonadas. Creemos que los actores culturales son quienes deben cuidar esos espacios y generar que ninguna casa esté vacía con la creación de proyectos”.

La intención originaria “fue enviar un artista a una de las 12 regiones de Jalisco”. Al ir avanzando el proyecto, despertó el interés de artistas para sumarse en él, muchos de ellos de Guadalajara, sin embargo, el enfoque principal son los artistas de los diferentes municipios, ya que “no queremos que se sienta que llevamos el arte como el imperialismo, queremos rescatar el potencial artístico que está escondido en cada rincón”.

Actualmente, Rutas Plásticas cuenta con 70 artistas de 25 municipios con 900 piezas recorriendo Jalisco, ha visitado en total 87 municipios y las 12 regiones del Estado; además, pretende incorporar a artesanos. En los lugares que visita ofrece talleres gratuitos y busca a más artistas para integrarse al movimiento. “Así los municipios tienen oferta cultural”.

Estos avances se han logrado sin dinero de intermediario, pues “cada artista pone su arte gratis y da un taller gratuito, el municipio lo recibe, paga los viáticos y una noche de hotel. Hemos tenido apoyo de las personas directamente, no tiene caso si no es apoyado por los actores culturales, que sea un movimiento ciudadano y no institucional. El chiste es que haya voluntad”.

El cine también participa

La cineasta Bárbara Balsategui (directora del filme “Seda”) se acercó al proyecto y encontró “una riqueza exquisita en cada artista”, por lo que decidió integrase a éste con la parte audiovisual. Actualmente crea un documental sobre el movimiento, el rodaje continuará con la exposición que se inaugura el 1 de junio. “Lo que me pareció muy bonito del proyecto es que empezó con plástica, pero han ido incorporando otras disciplinas artísticas: músicos, bailarines y ahora el cine, lo que hace una riqueza cultural itinerante de todo Jalisco”.

¡Asiste!

“Dando la Cara” se inaugura el 1 de junio a las 19:00 horas en el DIF de San Miguel Zapotitlán (Poncitlán) y estará ahí durante 15 días. El 21 de junio se presentará en La Manzanilla de la Paz y continuará su itinerancia.