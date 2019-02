Aprender a ver con las manos

Claudia Márquez recorre con sus dedos las columnas de los Arcos de Guadalajara plasmadas sobre lienzo. También lee con las finas yemas de sus dedos la inscripción "una estancia agradable es garantía de regreso". Claudia tiene los ojos tapados y toca la obra en relieve del artista Lixi Castellanos en la exposición "El Arte en tus manos".

En el Centro Médico Nacional de Occidente se instaló una exposición dirigida a personas con discapacidad visual. Héctor Mendoza, coordinador de la instalación comenta que la intención es que el público visual conozca la experiencia de "cómo el ciego percibe el arte poniéndole un antifaz y al ponerselo pierde su mundo visual, y comienza a conocer con las manos", comenta el promotor.

La exposición, que mezcla la oscuridad con la sensibilidad, cuenta con 23 pinturas, de las cuales 17 están en relieve.

Claudia recorre los bordes de las pinturas: “La mujer tapatía”, “La danza folclórica” y “La Minerva”. "Estamos en una exposición donde no sólo es ver, estamos en una exposición donde te permiten palpar", comenta la participante.

Con 35 pinturas, la mayoría en alto relieve que puede tocarse, el IMSS Jalisco inauguró hoy "El arte en tus manos" exposición para personas con discapacidad visual.

"Sentir el arte", es la razón por la que Lucy Topete participa en la exhibición con su obra “Mujer Tapatía”. Una pieza llena líneas y contrastes para las palmas de las manos.

"Normalmente todas las galerías y museos no nos permiten tocar las obras de arte y tenemos la necesidad de sentir las piezas, sobre todos los volúmenes y las personas que tienen discapacidad visual no las pueden percibir, entonces aunque les expliquen cómo es, no tiene ningún sentido para ellos", comenta la artista.

En la exposición también hay pinturas de niños y adultos con discapacidades. Guillermo expuso su primera pintura en esta instalación, su mamá Trinidad Martínez está muy orgullosa de él, "es algo muy emocionante para nosotros", comenta.

Janette Arroyo es maestra de iniciación al arte para niños, adolescentes y adultos con discapacidad: "el arte para mí es una válvula de escape, estoy enfocada en eso para poder canalizar y que puedan darle forma a sus sentimientos", comenta la maestra.

Las exposiciones de arte para personas con discapacidad visual no son algo nuevo en la ciudad, de acuerdo con Héctor Mendoza, desde 2008 se han hecho instalaciones en distintos puntos de la ciudad.

"El Arte en tus manos", estará disponible desde el 11 de febrero hasta el 29 de marzo de 8:00 a 16:00 de lunes a viernes en las oficinas delegacionales del Centro Médico Nacional de Occidente, Belisario Domínguez No. 1000, Col. Independencia.

