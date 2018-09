Andares recibe los “Anhelos” de San Juan

El escultor de origen cubano Rafael San Juan inauguró una escultura monumental a los pies del hotel Hyatt Regency Andares Guadalajara, en el corredor del centro comercial Andares.

Con el título de “Anhelos”, la obra de acero llega para embellecer el paisaje, luego de mucho tiempo de coordinación: “Este proyecto es un conjunto de esculturas que se gestó hace varios años”, platicó el artista previo a la ceremonia de inauguración.

Del elemento temático, Rafael agregó: “Las alas no son un elemento extraño a mi trabajo, es algo que he usado en otros proyectos, pero sí es la primera vez que lo hago en esta magnitud y con este material”.

En cuanto a los significados que puede tomar, comentó: “La pieza simboliza los anhelos, el deseo de vivir, de soñar, de volar. Es la transición que pasamos por la vida: nacemos, crecemos y nos elevamos, pasamos a otro estado”.

Son piezas únicas, siete bloques, con técnica de acero forjado y conformado. Cada pluma es distinta: “Es acero reciclado, es algo que me enorgullece decir. Es un material que es desperdicio de la industria”.

“Anhelos”. La pieza escultórica está conformada por siete bloques. EL INFORMADOR/E. Barrera

Esta no es la primera vez que el arte de Rafael San Juan se puede apreciar en la plaza. De hecho, el escultor conoce este lugar desde que comenzó su planeación: “El director es un gran amigo, me tocó venir cuando apenas comenzaban los movimientos de tierra, uno no comprendía qué es lo que estaba pasando. Propiamente fueron muchos encuentros, hubo mucho diálogo. Cuando el proyecto se concretó para este lugar fue algo que me dio mucha satisfacción, porque es un espacio que conozco casi desde sus cimientos”.

Fue en 2013 cuando pudo exponer por primera vez en el lugar: “Tuve una exposición aquí, con varias piezas en los jardines. Fue algo interesante la simbiosis con el público. Nos damos cuenta de que vienen personas de todos los lugares y latitudes, fue una sorpresa. Con el paso de los años maduró este proyecto y se logró. Ahora estamos celebrando la combinación y el glorioso emplazamiento. Fue un trabajo muy arduo”.

Entre los retos que representó esta obra estuvo “un gran desafío estructural. Siempre los ingenieros se asustan cada que ven que tiene 8 metros de alto y un ancho de 20 centímetros, y tiene que soportar vientos”.

Más arte público

Desde hace un par de meses Rafael San Juan tiene otra obra monumental en Guadalajara, “Reminiscencia”, del programa de Arte Público. Ubicada en el cruce de López Mateos y Lázaro Cárdenas (en el extremo del Puente Matute Remus), esta escultura es el rostro de una mujer, que no tuvo una modelo específica, con flores en la parte superior. Igualmente, fue realizada con acero reciclado.

Aunque ya se emplazó, la escultura no se ha inaugurado por temas de agenda: “Yo vengo llegando, estuve dos meses fuera de la ciudad. Estoy en espera de la confirmación. Supongo que va a ser en estos días”.

Entre sus proyectos a futuro está una participación en la Bienal de La Habana, además de otro proyecto en la misma ciudad, otro en Madrid, dos o tres piezas más pequeñas para espacios públicos y una exhibición en Londres.