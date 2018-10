Ana Paula Luna resucita árboles Caídos

La precursora en México de la escultura con motosierra, Ana Paula Luna, regresa a su tierra natal para presentar la exposición “Sujetos en coyuntura” en el Ex Convento del Carmen, recinto donde expuso por última vez en Guadalajara hace 13 años.

Sus obras han sido reconocidas a nivel internacional, por lo que ha dejado obras públicas alrededor del mundo, actualmente cuenta con piezas en más de 15 países.

La exposición está conformada por 15 esculturas de mediano y gran formato realizadas con madera de árboles caídos que la artista recupera para realizar su obra, estos objetos son su lienzo más constante, mientras que la motosierra sería su cincel. Luna detalla al respecto: “Esencialmente son troncos rescatados, reciclados de árboles que se murieron o enfermaron en algún lugar. La mitad de las piezas de la exposición se realizaron en la Región Valles y los troncos provienen de ahí, el resto viene del Parque Colomos, del Metropolitano y voy buscando árboles por todos lados”.

Trabajar con la madera es para Luna un amplio panorama para la creatividad, pues le permite crear sus visualizaciones previamente en la materia prima, con la cual, trabaja de la mano. “Hacemos la escultura más o menos juntas. (La madera) siempre insinúa de antemano una forma y yo me voy adaptando a los accidentes que llegan a tener los troncos que voy encontrando, entonces es un trabajo mutuo”.

Las piezas expuestas en “Sujetos en coyuntura” poseen un eje común: la figura humana. “A mí me gusta pensar que no tienen género, que no son una mujer o un hombre definidamente, sino que es una figura que busca la esencia humana de lo que yo considero en ese momento, es como adaptar las emociones a las formas”.

ASISTE

La inauguración de “Sujetos en coyuntura” de Ana Paula Luna es el 19 de octubre a las 19:00 horas en el patio del Ex Convento del Carmen y estará expuesta durante un mes, hasta el 19 de noviembre.