Alistan retrospectiva “gigante” de Andy Warhol

El Whitney Museum de Nueva York presentó la mayor retrospectiva del legendario artista Andy Warhol que se ha organizado en Estados Unidos en las últimas tres décadas, que recorre su carrera a través de algunas de sus obras más relevantes.

Unas 360 piezas cedidas por más de un centenar de contribuyentes de todo el mundo, tanto instituciones como propietarios privados, forman la muestra, que podrá verse en la pinacoteca de arte moderno desde el 12 de noviembre hasta el próximo 31 de marzo.

“La última gran exhibición que se organizó en Estados Unidos fue hace 30 años, y siento que el trabajo de Warhol nunca ha sido investigado en profundidad, particularmente su trayectoria”, explicó la comisaria de “Andy Warhol - From A to B and Back Again”, Donna de Salvo.

El objetivo principal de la exposición, organizada por orden cronológico, es el de estudiar la evolución desde los primeros trabajos de Warhol desde 1948 a 1960, cuando el artista se centró en diseños para el sector publicitario tras llegar a Nueva York desde su Pittsburg natal, hasta sus últimas obras de los años ochenta

La falta de entendimiento del desarrollo de Warhol se debe, para De Salvo, a que la llamativa personalidad del artista hacía complicado que la atención del público estuviera centrada en su trabajo, en lugar de sus excentricidades.

“Eso ha sido sin embargo lo que siempre me ha interesado a mí, su trabajo y ver de cerca lo que hacía como artista y como pensador”, apuntó la curadora del Whitney, que confesó que el gran volumen de obras del artista hizo que la selección para la muestra fuera “abrumadora”.

El museo ha reunido obras tan conocidas como sus célebres latas de sopa Campbell’s, cedidas para esta exposición por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como su versión de “La Última Cena”, protagonizada por un estampado de camuflaje, creado un año antes de su muerte, en 1987.

Los retratos de Warhol del dictador comunista Mao Zedong también juegan un papel protagonista, con la exhibición de una versión maquillada del líder chino, un cuadro de grandes dimensiones creado en 1972.

Sus llamativas flores sobre oscuros fondos, así como los vivos retratos de importantes personalidades, desde Marylin Monroe hasta Mohamed Ali, Liza Mineli, Giani Versace o Truman Capote, se incluyen en la exposición.