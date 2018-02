Abstracción para entender el arte

Con cerca de 35 obras, “Hay gente en las montañas” es el título de la exposición de Héctor Anaya que se inaugurará este viernes 2 de marzo en el Ex Convento del Carmen. “La mayoría son en formatos pequeños, pero hay tres piezas que son las más importantes. Son en gran formato, y además de tener una superficie de dibujo estático lleva proyectado dibujos en movimiento. Completan de algún modo o conforman una unidad”, comentó el artista plástico en entrevista.

La carrera de Anaya comenzó en el diseño, para luego mudarse al arte en busca de impactar a la gente con su trabajo. Por ello ha expuesto en espacios poco habituales para el arte, como un taller mecánico, tiendas de abarrotes o en un estacionamiento público. Su intención al llevar arte a estos lugares es que la gente se tope con las creaciones sin buscarlo, para que el azar de encontrarse con las piezas les genere una reacción. Esta experiencia también le ha representado un aprendizaje, por la interacción con los espectadores.

Pieza. “Oro”, instalación de Héctor Anaya que podrá ser apreciada desde el próximo viernes. ESPECIAL

Esta vez, al Ex Convento del Carmen llevará tres dibujos intervenidos con la proyección de más dibujos, para crear una animación. Un dibujo estático es la superficie sobre la que recaen los dibujos animados. Las tres piezas de gran formato fueron hechas ex profeso para esta muestra: el resto es una selección de su trabajo reciente. En su carrera, Héctor ha incursionado también a la instalación, pero con énfasis en el dibujo, desde donde surgen todas sus creaciones. La instalación en los dibujos con proyecciones se complementa con sonidos, grabados por el propio Anaya: “De algún modo terminan haciendo un entorno en el que nos permiten estar. Me interesa que estas piezas sean un lugar para estar allí, observando durante un tiempo para después irse”, dijo el artista.

Las posibilidades del arte

El interés del artista ha sido “ir descubriendo cosas, más que trabajar en una idea en concreto o llegar alguna conclusión. Lo que me interesa son las posibilidades que me permiten ir descubriendo a otros lugares”. En sus obras plasma paisajes abstractos, donde en ocasiones se pueden parecer a maquinaria u órganos corporales. El dibujo lo practica con grafito, en su mayoría; y aunque suele recurrir al color “Hay gente en las montañas” presenta predominantemente obras en blanco y negro. El objetivo de estas obras con sólo el negro y sus tonalidades como protagonista es remitir a un lenguaje binario: “Siento que el blanco y negro da la información más básica, como si fuera un sistema binario: hay o no hay”.

ASISTE

Inauguración de “Hay gente en las montañas”, exposición de Héctor Anaya en el Ex Convento del Carmen, viernes 2 de marzo, 20:00 horas, Sala 5. Entrada Libre.