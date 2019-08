Abren puentes y túneles al intercambio cultural

La División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en conjunto con la University of California San Diego (UCSD), están realizando una serie de conferencias y talleres de participación conjunta, durante dos semanas. El proyecto se llama “Puentes y Túneles. Estrategias de Resiliencia y Recuperación” donde participan los especialistas Bailey Davenport, Zara Kuredjian, Óscar Magallanes y Guillermo Estrada.

El objetivo es promover un estudio más amplio en el conocimiento de formas actuales de pensamiento y producción artística, creando también vínculos entre estas instituciones educativas para que haya un intercambio anual. Las actividades se llevan a cabo desde ayer lunes 26 de agosto y hasta el lunes 9 de septiembre en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez ubicado en la calle Belén, esquina con calle Independencia.

Precisamente las actividades iniciaron ayer con la master class “Smart materials for painting” (Materiales inteligentes para pintar) a cargo de Rubén Ortiz Torres, artista plástico graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La obra de este creativo recurre a fuentes visuales tanto de México como Estados Unidos a través de imágenes deportivas, héroes populares y personajes animados y de la cultura punk.

“La Universidad de San Diego es muy seria y de mucho renombre, tiene un muy buen nivel y para nosotros es muy interesante hacer este tipo de vínculos, ya se había hecho en dos ocasiones anteriores, pero todavía no se había hecho el vínculo de esta manera, de que vienen algunos chicos con los maestros y a su vez, nosotros vamos a ir California también con algunos maestros (y estudiantes)”, explicó Dolores Ortiz, directora de la División de Artes y Humanidades.

Los jóvenes que radican aquí, irán el próximo año a San Diego y la idea de este contexto de intercambio es que se trabajen cuestiones más conceptuales y contemporáneas.

“La Universidad de San Diego está interesada en las maneras de trabajar de la escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara, y a su vez, nosotros tenemos el interés de que estas áreas que son más desarrolladas allá conforme a las teorías y las tecnologías (lleguen aquí) -que no es que no haya aquí, pero no han sido tan utilizadas para la práctica artística, porque allá digamos que las formas industrializadas son muy comunes-. Entonces, esa fusión es lo que a este proyecto lo vuelve interesante, en donde estudiantes de maestría y licenciatura de allá, vengan y conozcan nuestras áreas”, comparte Juan Bastardo, profesor y parte de la organización de este proyecto.