Abren convocatoria internacional para la Embajadora del Mariachi y la Charrería 2022

De cara a la edición 29 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que este año regresa por completo a sus actividades presenciales , se presentó la convocatoria para encontrar a quién será la e mbajadora del evento.

Raúl Uranga Lamadrid, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara resaltó que el certamen de la Embajadora del Mariachi y la Charrería se vivirá en diferentes etapas: con la convocatoria inicial que estará activa a partir de hoy, 21 de abril y hasta el 27 de mayo para la inscripción de candidatas (de 18 a 30 años), posteriormente se realizará una selección de las ocho finalistas el 10 de junio y para el 25 de agosto se celebrará la designación de la nueva Embajadora 2022

El certamen de la Embajadora del Mariachi y la Charrería no se trata de un concurso de belleza. EL INFRMADOR / N. Gutiérrez

Para esta edición, el certamen de la Embajadora del Mariachi y la Charrería será Internacional, pues se plantea que cada año un país distinto sea invitado , por lo que en este 2022 se iniciará extendiendo la convocatoria en Estados Unidos en coordinación con Belleza México Internacional y la Federación Jalisco Internacional, que apoyarán en la logística y apoyo a las candidatas residentes de Estados Unidos que desean ser el nuevo rostro del mariachi.

"En el marco de la edición 29 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería buscamos una representante, nuestra Embajadora capaz de amalgamar y difundir estos valores, llevando este mensaje a distintos escenarios y públicos diversos. Para esta edición, la número 26 del certamen de la Embajadora, podrá ser elegible por primera vez mujeres de cualquier nacionalidad, lo cual nos indica la gran relevancia de nuestra cultura a nivel internacional” , expresa Raúl Uranga Lamadrid, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Requisitos para el certamen de la Embajadora del Mariachi y la Charrería

En el caso de los aspirantes de México, los concursantes tendrán que realizar su inscripción de manera presencial en las instalaciones de la Cámara de Comercio Guadalajara, ubicada en Av. Vallarta 4095 , en donde se les sugiere acudir con su maquillaje y vestuario de preferencia para que puedan ser fotografiadas y así generar su carpeta de inscripción, además deberán entregar una memoria USB con un video presentándose e interpretando una canción, con banda musical o pista, que no sea mayor a los seis minutos de duracion.

En el caso de las i nteresadas de Estados Unidos, ellas tendrán que inscribirse digitalmente y enviar su video de presentación, su acto musical y fotografías de rostro y cuerpo completo , por ejemplo.

¿Qué buscan en la Embajadora del Mariachi?

Carlos Mateos Medina, director de Proyectos Especiales de la Cámara de Comercio Guadalajara, puntualizó que el certamen de la Embajadora del Mariachi y la Charrería no se trata de un concurso de belleza, pues se busca que las aspirantes y posteriores finalistas y ganadoras, tengan las cualidades necesarias en canto y apasionamiento y conocimiento de la cultura y la tradición mexicana y en particular del mariachi , por lo que sus características de canto serán el principal elemento a valorar.

En el marco de la edición 29 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería se busca un representante para amalgamar y difundir estos valores. EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

"Nuestro compromiso es encontrar a la digna intérprete de la música mexicana, que nos represente tanto a nivel nacional e internacional, representando los íconos de nuestra mexicanidad como los son el tequila, el mariachi y la charrería (...) la preparación de ellos es un largo periodo de preparación, volvemos a insistir, no es un certamen de belleza, es un certamen de tradiciones, de calidad vocal".

María Alejandra Gómez García, Embajadora del Mariachi y la Charrería del 2021, compartió su experiencia en este certamen del que resultó ganadora del primer lugar entre las más de 150 aspirantes que se postularon, por lo que motivó a las mujeres de México y Estados Unidos a no dudes de su talento y preparación.

"Mi experiencia dentro de este certamen de la Embajadora del Mariachi y la Charrería realmente ha sido una experiencia maravillosa, que me ha marcado en la vida. Desde el día uno en que me comentó que era una de las seleccionadas me sentí muy feliz y dichosa por esta gran oportunidad que Dios y la Cámara de Comercio me dio" .

Toma nota

Consulte las bases de la convocatoria para el certamen de la Embajadora del Mariachi y la Charrería en el Facebook de Embajadora del Mariachi y la Charrería y en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, así como en la web www.mariachi-jalisco.com .mx.

PC.