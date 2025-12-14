Domingo, 14 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este domingo 14 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se comunicó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

