Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 14 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se comunicó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11