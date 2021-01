Zayn Malik, cinco looks para celebrar sus 28 años años

4 Chico malo

Con el cuerpo tatuado, en el video promocional del tema de 2018, "Let me", Zayn Malik demuestra que no sólo se le da la música, sino también podría actuar. Ya con 25 años para este momento de su carrera, el intérprete ha dejado por completo su look juvenil por uno más adulto. En cuanto a su look lo vemos rapado de los lados, conservando la barba y aretes que lo caracterizan.