Zacatecas: ¿Qué es lo que está ocurriendo con la violencia en ese Estado?

Desde hace algunos meses la violencia en Zacatecas ha crecido significativamente. Por ejemplo, mientras en 2015 se registraron apenas 232 homicidios dolosos, en 2021 la cifra creció a mil 131, el número más alto de los últimos siete años: casi cuatro veces más que seis años atrás.

Los delitos en general también crecieron, mientras en 2015 se registraron 16 mil 179 carpetas de investigación por ilícitos del fuero común, el año pasado éstas ascendieron a 25 mil 100.

Una de las escenas más significativas se dio el pasado 18 de noviembre, cuando nueve cuerpos fueron encontrados colgados en el puente del Orito, en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. Otro cuerpo había caído y se encontraba ya en el suelo cuando las autoridades llegaron al lugar a tomar parte de lo ocurrido.

Previo a ello, el alcalde de Ciudad Cuauhtémoc había reportado la desaparición de varias personas desde el día 16 de ese mismo mes: comandos armados las habían sacado de sus propios domicilios.

“Quiero pedirle a toda la población que si no tiene que salir en las noches, no salga, que se resguarde, que sean precavidos, que se cuiden, que cuiden a sus familias. No salgan de sus casas, no se expongan si no hay necesidad, salgan a hacer lo necesario: a trabajar, al mandado”, fue del mensaje que el propio alcalde, Francisco Javier Arcos dio a los habitantes del municipio. El mismo día del hallazgo la mitad de los elementos de la comisaría presentaron su renuncia.

Días antes, el 10 de noviembre (mismo día en el cual aparecieron otros tres cuerpos colgados en un puente de Fresnillo, ubicado en la Carretera Federal 23), habían sido privados de la libertad tres policías del municipio de Loreto, y encontrados sin vida cuatro días después al pie de la Carretera Federal 25.

En julio, otras 10 personas habían aparecido colgadas en diversos puentes de y calles de Zacatecas, y en mayo de este año aparecieron otros dos en la Vía Federal 45, mismo lugar donde aparecieron los 10 de noviembre.

Sin embargo, en los últimos días la inseguridad en el municipio ha acaparado los ojos del país entero, desde que cinco jóvenes universitarios desaparecieron el 11 de febrero cuando habían salido a divertirse. Se trataba de Irving Castor, Natalio Torres, Luis Ángel Manzanares, Alexia Monserrat Abrego y Valeria Landeros, todos entre 21 y 25 años de edad.

Los cuerpos de cuatro de ellos fueron encontrados abandonados en una camioneta sobre la Carretera Estatal 181, cuatro días después la familia de Valeria informó que también ella había fallecido, pero no dio detalles sobre su localización.

A través de un video difundido en redes sociales en el cual se apreciaba a unos 20 hombres armados, quienes se reconocieron como integrantes de la Operativa MZ (Mayo Zambada), culparon a criminales del Cartel Nueva Generación del asesinato de los jóvenes y de Valeria. Los presuntos responsables, a quienes tenían amenazados y de rodillas, aseguraban en el clip que lo habían hecho “para calentar la plaza”.

Los integrantes de la Operación MZ reconocieron ser ellos quienes operan en Jerez y Valparaíso, dos de las zonas más afectadas por la violencia en Zacatecas, pero, aseguraron, “no atentan contra la ciudadanía ni contra las autoridades”.

Apenas el lunes pasado, a través de redes sociales tanto escritos como en video, integrantes del crimen organizado amenazaron a las y los zacatecanos para que no salieran de sus casas “con el fin de evitar más muertos y heridos”, y advirtieron a la gente no transitar por las carreteras de Zacatecas ni abrir “ciertos negocios”.

Entre el 15 y el 17 de febrero fueron asesinadas al menos 10 personas en diversos ataques armados. Entre las víctimas había un niño de 13 años.

¿Por qué la violencia en Zacatecas?

De acuerdo con reportes federales, en 2019 Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán alias “El Sapo”, brazo fundamental del Cártel Nueva Generación (quien está fichado por Estados Unidos como un operador estratégico de este cártel también en Puerto Vallarta, Jalisco), envió desde 2019 diversos grupos criminales que comenzaron, poco a poco, a ganar terreno en Zacatecas para apoderarse de él.

Las células delictivas presuntamente entraron por la sierra que viene de Nayarit. Sin embargo, al mismo tiempo bajaban también criminales al mando de Ismael “El Mayo” Zambada, quien lidera del Cártel de Sinaloa.

Policías de Zacatecas resguardan una, de las muchas, escenas criminales que han ocurrido en los últimos meses.

La sierra y sus zonas aledañas tradicionalmente habían sido controladas por “El Mayo” Zambada, sin embargo, ahora el CNG ha intentado ganarle terreno, pudiendo ser esta una de las causas por las cuales ha incrementado la violencia en la entidad.

Desde entonces han ocurrido diversos crímenes como los ya mencionados, además de escenas como de película, en las cuales los grupos criminales circulan en caravanas a bordo de camionetas todoterreno a plena luz del día, armados, gritando consignas alusivas a uno u otro cartel como “Puro señor Mencho” o “Zacatecas es del señor Mayo”.

¿Qué responden las autoridades?

Algunas autoridades municipales, como el alcalde de Cuauhtémoc o el de Valparaíso se han declarado imposibilitadas de reaccionar. Por su parte, el pasado 6 de enero el gobernador de Zacatecas, David Monreal, compartió un mensaje en su cuenta de Facebook, señaló que “confiaba en la bendición de dios” para intentar contener la violencia que aqueja al estado, y que se implementaría un operativo especial para detenerla.

Apenas el 6 de enero una camioneta gris fue abandonada frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas. En el interior del vehículo, las autoridades encontraron los cuerpos de 10 personas con huellas de violencia, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La calma no ha llegado a Zacatecas, y otras figuras han pedido ya el apoyo e intervención del gobierno federal. Por ejemplo, el pasado lunes el diputado federal de Zacatecas por Morena, Marco Flores Sánchez, señaló que si la federación no actuaba para resolver los problemas de violencia en la entidad, atendiendo principalmente la zona de la sierra, él mismo convocaría a la gente “para que se levante en armas allá arriba, porque no es justo, no es justo”.

Tan solo en el municipio de Jerez, según señaló el alcalde, José Humberto Salazar Contreras, hay al menos 14 comunidades que se han quedado vacías en el último año luego de que sus habitantes fueron desplazados de manera forzada por la violencia y amenazas que integrantes del crimen organizado les han hecho para tomar el control de las mismas.

¿Qué implicaciones hay en Jalisco?

La violencia entre los grupos criminales también ha alcanzado a Jalisco, convirtiendo a los límites de Zacatecas y nuestra Entidad en una zona altamente violenta.

Uno de los crímenes más significativos fue el asesinato, en julio del año pasado, de un médico y un paramédico del Hospital Comunitario de Huejuquilla El Alto cuando volvían de hacer un traslado a Zacatecas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya había alertado, por lo menos desde marzo de 2021, sobre la situación de inseguridad que guarda aquella zona de Jalisco, cuando emitió diversos pronunciamientos por la inseguridad en las comunidades indígenas de la zona norte de Jalisco, como Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata, “situación que derivó en que se dejen de prestar los servicios de salud, indispensables ante la emergencia sanitaria por COVID-19 y la atención de urgencias”.

En mayo pasado emitió un nuevo pronunciamiento con relación a la inseguridad en algunos municipios de la zona de Los Altos.

Sin embargo, fue a partir del asesinato del médico y el paramédico, y de decenas de reportes de enfrentamientos y balaceras registradas en los límites de Zacatecas, que las autoridades de Jalisco decidieron, en noviembre pasado, que se blindaría la zona con un mayor refuerzo de seguridad por parte de la Policía del Estado.

Durante la visita a Jalisco de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado 8 de diciembre, el Gobernador de Jalisco aseveró que se había llegado a un acuerdo con la Federación para que, con apoyo de la Guardia Nacional, se reforzara aún más la zona mencionada, bajo un plan de apoyo específico. De acuerdo con las autoridades estatales la vigilancia continúa.

