Vicente Fernández rechaza hígado, temía que fuera de un "homosexual o drogadicto"

Vicente Fernández se encuentra en medio de la polémica de las redes sociales luego de una declaración en la que confesó que necesitaba un trasplante de hígado, el cual rechazó porque no sabía si el órgano provenía de "un homosexual o drogadicto".

En una entrevista para el programa De primera mano, que realizó Gustavo Adolfo Infante, el cantante declaró que tuvo que abandonar una gira mundial luego de que le fuera diagnosticado cáncer en Houston, por lo que requería de un trasplante de hígado.

El cantante de música mexicana confesó que rechazó esta opción médica, aunque encontraron un donador en sólo dos días, porque desconocía si el órgano que requería era de un "homosexual o drogadicto".

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto'".

El año en el que acontecieron los hechos fue en 2014, durante su "Gira del Adiós", y decidió no someterse a la cirugía.

Compartió que decidió abandonar el hospital en el que se encontraba a pesar de las recomendaciones. Y, ante su instencia, sólo le pidieron hacerlo en silla de ruedas "porque si le pasa algo nos cierran el hospital".

Después, declara Fernández, le hablaron de una "operación robótica" que realizaban en Chile a la que sí accedió someterse. Aunque no recuerda con exactitud en qué consistió. Pero dice que tras la cirugía duró siete días en recuperación porque "se complicó algo", al referirse a un efecto secundario de la anestesia.

"El Charro de Huentitán" dice que ahora se encuentra mejor de salud.

OA