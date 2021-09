Los fans de Marvel están encantados con la llegada de "Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos" a los cines, mientras en la plataforma de Disney+ continúa la euforia por la serie animada "What If…?", ambas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, todavía existen dudas sobre si vale la pena o no ver "Shang-Chi" en los cines, debido a la pandemia y a las próximas películas que se han robado la atención estos meses como "Eternals" y "Spider-Man: No Way Home".

No obstante, la película también es un abrazo de Marvel hacia la cultura china sobre las artes marciales protagonizada por Simu Liu.

Por lo anterior, aquí te damos 5 razones para ver "Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos".