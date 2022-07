6 No uses las mismas rutas

Para evitar el robo de vehículos también es recomendable no utilizar las mismas rutas al trasladarte. Si sueles salir a la misma hora, es mejor que busques rutas alternas que no se repitan en un día en específico. Como un punto extra: circula siempre con los seguros puestos y las ventanillas que no utilices mantenlas cerradas.

Tampoco dejes tu vehículo siempre en el mismo sitio si no existe la seguridad debida a su alrededor, por ejemplo, si no se trata del cajón de tu escuela o empresa.

¿Tu vehículo cuenta con llave de proximidad? Toma en cuenta estas medidas adicionales

La Secretaría de Seguridad del Estado ha detectado una modalidad en la cual los delincuentes utilizan dispositivos electrónicos con los cuales, en cuestión de minutos, programan este tipo de llaves, logrando duplicar los códigos para robar los vehículos.

Para evitarlo, la dependencia recomienda tener siempre tus llaves contigo y no dejarlas a ningún extraño. En caso de detectar actividad extraña en torno a tu domicilio o vehículo denunciar o llamar a las autoridades en el 911. También se recomienda utilizar bastones y/o cortacorrientes a fin de evitar que, aunque puedan encenderlo, no logren llevárselo del sitio.