“El agua sucia es constante: surge en un lado y luego aparece en otro. Parece chocolate. Su servidora tiene filtro y se tiene que estar cambiando seguido, cada mes”, lamenta Marina Velasco, presidenta de la Asociación de Colonos de Providencia Sur en Guadalajara, quien se queja del servicio que ofrece el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Subraya que los principales problemas son el agua turbia y los cortes constantes a los usuarios.

Diana Bernal, de la colonia Arcos de Guadalupe, en Zapopan, se suma a las críticas. Afirma que es común que el agua llegue sucia durante todo el año. “Por lo general, en las mañanas. Tiene sus rachitas, cada 15 días más o menos. Incluso, llega con mal olor, chocolatosa, y con algo como algas o nata”.

Otros señalamientos contra el organismo son las fallas en las redes, que provocan fugas y socavones. De acuerdo con el SIAPA, 19% de la red de distribución debe renovarse debido a su antigüedad. Por eso Marina Velasco explica que se generan socavones en la zona de Providencia.

“Son los famosos hundimientos. Las instalaciones son muy viejas: empieza una pequeña fuga que, de buenas a primeras, se hace un socavón”.

De acuerdo con directivos del organismo, se requieren ocho mil millones de pesos para sustituir las redes caducas. Pero los problemas financieros impiden aumentar la inversión pública en las zonas Centro o Minerva, que son donde está más antigua la infraestructura.

Mientras el sistema tiene este año un presupuesto de cinco mil 894 millones, casi la mitad de usuarios le deben tres veces más: 15 mil 749 millones.

Sin embargo, hay otro problema: el aumento de las deudas del organismo con bancos y proveedores. El saldo que había con éstos era superior a los tres mil 593 millones de pesos en enero del año 2019; prácticamente en el arranque de la administración estatal. Pero con base en el último reporte del “Estado analítico de deuda y otros pasivos”, el SIAPA reporta deudas por más de cuatro mil 124 millones.

Se solicitó una entrevista con el director del SIAPA, Carlos Torres Lugo, pero no respondió para actualizar cuánto adeuda el organismo y sobre el plan de inversión 2024.

Con la presa El Salto se evitarán tandeos durante el estiaje. ESPECIAL

El nuevo sistema de abasto de agua arranca en febrero

Aunque se tenía previsto que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudiera a Jalisco el pasado 27 de diciembre para inaugurar las obras que dotarían de más agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, esto no ocurrió debido a un retraso en la llegada de equipos, según dio a conocer a inicios de mes el gobernador de Jalisco.

Sin embargo, aseveró que, pese a dicho retraso en la obra que forma parte de la planta de bombeo de la presa El Salto, ya está lista para comenzar a bombear agua la primera semana del próximo mes, aunque no se cuente con la asistencia del Mandatario federal para una inauguración de protocolo.

“Hoy está aquí Germán Martínez (director de la Conagua) en un recorrido técnico para hacer la última evaluación, y yo podría decirles que estaremos ya en condiciones de bombear agua de la presa El Salto a la presa Calderón en la primera semana de febrero”, manifestó el gobernador de Jalisco.

A partir de esto, insistió, se estará generando un metro cúbico por segundo más de agua que llegará a la metrópoli, lo cual “permitirá estabilizar la presa Calderón y evitar que haya un tema de desabasto del líquido durante el estiaje que está por llegar”.

Añadió que el cierre hidráulico de la presa El Zapotillo estará terminado en mayo para que empiece a almacenar agua en la próxima temporada de lluvias.

“El Presidente no ha confirmado visita (a Jalisco), pero lo que podemos adelantar es que el trabajo de bombeo va a iniciar independientemente de que no haya una inauguración formal. La primera semana de febrero empezamos a bombear ya el agua a la presa El Salto para que esto no se atrase, y ya el Presidente definirá su agenda cuándo estará aquí para el acto inaugural”, añadió el mandatario estatal.

Ante una de las dudas frecuentes de especialistas en materia de agua sobre si la cuenca del río Verde, responsable del abasto de agua a las presas, tiene agua suficiente para poder echar a andar el sistema, luego de que el temporal pasado fuera escaso, el gobernador aseveró que sólo se trató de un debate sobre el proyecto, pues “se cuenta con el soporte técnico” que indica, por otra parte, que la presa El Salto está a 93% de su capacidad, mientras que la de Calderón “es la que tiene más presión debido a que está al 30% de su capacidad”.

“El poder bombear agua a partir de la primera semana de febrero es lo que nos va a permitir equilibrarlo, e insisto, evitar que haya problemas en la temporada de estiaje. Lo que estamos buscando con esto es que haya agua suficiente para la ciudad y que en el estiaje se puedan evitar los tandeos que vivimos en 2021”, dijo.

Sin embargo, puntualizó que esto no quiere decir que se pueda dar un uso desmedido al recurso.

“Tenemos que enviar un mensaje muy fuerte a los jaliscienses, y en particular a los tapatíos, para hacerles entender que será un año muy duro, con una sequía muy fuerte; que hay poca agua aunque se han hecho obras para evitar desabasto, pero que esto no significa que se pierda de vista la importancia de hacer un cuidado del agua y manejo racional en cada familia. Es un asunto de conciencia, de entender que estamos viviendo tres años de sequía histórica en Jalisco”, finalizó el gobernador.

El agua que distribuye el SIAPA no es segura para beber. EL INFORMADOR/Archivo

Incumplen las plantas potabilizadoras

El proceso de potabilización del agua llevado a cabo por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) puede no estar cumpliendo con lo estipulado en la Norma Oficial en la materia. En el panel “¿Qué hacer para que el agua de la llave sea potable?” realizado en el Congreso de Jalisco por la diputada local de Hagamos, Mara Robles, especialistas en el tema del agua afirmaron que el mismo SIAPA reconoce que hay presencia de contaminantes por encima de lo estipulado, dijo Josué Daniel Sánchez Tapetillo, especialista en Gestión de Recursos Hídricos.

“Hay muchos parámetros que no están o que rebasan la norma, incluso, algunos preocupantes, por ejemplo, en el tema de los coliformes: se evidencia que rebasan los máximos permisibles en cuanto a calidad del agua. Si nos atenemos a los resultados que ellos mismos están proporcionando, no podemos decir que estén cumpliendo la norma”.

Esta información fue entregada por el SIAPA en un informe al Congreso de Jalisco, solicitado tras la comparecencia del titular del organismo. La diputada local de Hagamos, Mara Robles, agregó que se debe plantear una solución para que el SIAPA renueve su red de distribución; EL INFORMADOR ha documentado que al menos el 19 por ciento de la red requiere su renovación debido a su antigüedad.

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, resaltó que antes que invertir en proyectos de abasto, se debe saber cuánta agua disponible habrá para la Zona Metropolitana de Guadalajara y verificar los sistemas de abasto como los pozos y mantos acuíferos, entre otros.

EN GUADALAJARA Y ZAPOPAN

Asociaciones vecinales reportan agua sucia

Representantes de asociaciones vecinales de Guadalajara y Zapopan manifestaron que en varias casas de sus respectivas colonias el agua de la llave sale con color oscuro y otras problemáticas, y aunque han realizado reportes al SIAPA, no han sido resueltos.

“Estamos recibiendo agua sucia en nuestros domicilios, llevamos cinco reportes tan sólo en lo que va del año, hemos metido reportes en SIAPATEL porque parece agua de tamarindo, viene bastante sucia”, señaló Eduardo Velázquez, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil de Vecinos y Comercios de Alcalde Barranquitas.

Los colonos de Alcalde Barranquitas también reportaron una fuga de agua desde el 7 de enero, en la calle de Torres Quintero, entre Sevilla y Brillante, pero el SIAPA no ha arreglado este problema.

Por su parte, el coordinador de la Oficina de la Asociación de Vecinos de San Ignacio, Ismael Piceno, indicó que desde el regreso de vacaciones de Navidad y Año Nuevo, la atención por parte del SIAPA ha sido muy lenta, ya que desde el 3 de enero reportaron que falta reponer una tapa de boca de tormenta y siguen sin atender.

“Durante el temporal de lluvia del año pasado, varios vecinos tuvieron quejas de que el agua salía turbia, el SIAPA respondió que se debía a las lluvias, pero ya este año, estas semanas, en mi vivienda volvió a salir agua turbia”, dijo Ismael Piceno.

Por su parte, uno de los representantes de la asociación vecinal Comunidad Americana, reportó que en esta demarcación, en las calles de Libertad, Venezuela, Prisciliano Sánchez, Morelos y Madero hay vecinos que reportan que el agua está sucia.

La presa El Zapotillo ya está conectada al conjunto El Salto-La Red-Calderón. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Presas de Jalisco, a mitad de su capacidad

La falta de lluvia en Jalisco ha ocasionado que la cantidad de agua captada por las presas de la Entidad sea menor que la registrada durante 2022. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información del Agua, mientras que al 20 de octubre de 2022 las 24 presas más importantes del Estado se encontraban al 76% de su capacidad, en promedio, el año pasado estuvieron al 56 por ciento.

Entre las que presentan una mayor reducción están la presa Calderón, que abastece a una parte importante de la metrópoli. Pasó de 103.3% a 39% en el periodo referido.

En 2021, el bajo nivel de este embalse causó tandeos que afectaron de forma importante a los habitantes de la ciudad, que se encontraban en aislamiento por la pandemia.

Para José Antonio Gómez Reyna, académico de la UdeG, esta situación es grave, por lo que se prevé una severa sequía para el resto del año y el que viene.

“Hay zonas donde llovió mucho, como en la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, en otras, por ejemplo, donde están estos embalses, la lluvia no fue suficiente”, lamentó el especialista.

“La proyección, desde mi punto de vista, es que ante estos llenados el próximo año sí habrá problemas de agua en el estiaje dado que el agua de la lluvia no fue suficiente”, señaló el investigador.

El especialista agregó que las autoridades deben revisar los llenados de los embalses en la primera quincena de noviembre, de modo que se analice y se defina la estrategia para no afectar de forma importante a los jaliscienses.