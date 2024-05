Apagones y robos ponen en jaque a CFE

El martes se reportó una emergencia y ayer una alerta en el sistema eléctrico de México debido a la alta demanda que generó el alza de las temperaturas en el territorio nacional.

Los apagones que vinieron tras el incremento en la utilización de ventiladores y de aires acondicionados, así como los robos por parte de particulares, ponen contra las cuerdas otra vez a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el caso de Jalisco, la colocación de “diablitos” para obtener energía eléctrica de forma ilegal se ha multiplicado.

Para dimensionar el crecimiento, en 2019 la paraestatal registró dos mil 512 tomas irregulares en la Entidad, pero en su último reporte de 2023 ya iban 28 mil 101.

La Comisión no transparenta la información sobre las pérdidas económicas que genera esta práctica. Argumenta que no cuenta con los datos en sus archivos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó ayer como “excepcionales” los cortes de luz reportados en diversas Entidades y los atribuyó a la onda de calor que azota al país.

Sin embargo, el problema llega en medio de cuestionamientos de ciudadanos y empresarios a las políticas implementadas por el Gobierno federal para favorecer a la CFE y obstaculizar la inversión privada de energía renovable. Los opositores afirman que esto afectó la generación de electricidad.

“Consideramos que el principal problema no es el incremento en la demanda de energía, sino la falta de nueva oferta de centrales eléctricas de generación, aunado a la baja inversión en la capacidad de transformación y transmisión por parte de la CFE; situaciones que ponen en entredicho la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el dinamismo económico del país”, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de un comunicado.

Para Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana (UP), esto también se debe a las constantes fallas de la CFE.

“Si la CFE no cobra adecuadamente, si no reduce la cartera vencida y no desconecta a todos esos usuarios clandestinos, en definitiva no le va a alcanzar el presupuesto para dar cobertura a la demanda que se está requiriendo”.

El experto agregó que esta inoperancia también impide que nuevas empresas se establezcan en el país para generar más empleos, estrategia que se ha impulsado a través del nearshoring (reubicación de empresas extranjeras para aprovechar la cercanía de México con Estados Unidos).

El pasado 10 de marzo, este medio publicó que la falta de infraestructura eléctrica en Jalisco mantiene en suspenso 12 proyectos de inversión privada. Sólo en el corredor industrial de El Salto se subrayó que hay seis mil nuevos empleos atorados por falta de más energía, mientras otros 10 mil están proyectados por la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente, pero enfrentan el mismo problema.

Los sectores más afectados son los de manufactura, electrónica, alimentos, automotriz y el vidriero.

Antonio Lancaster-Jones González, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), explicó que el principal problema es la falta de distribución de alta tensión en los grandes corredores industriales.

Ciudadanos compran ventiladores para mitigar los efectos del calor. EL INFORMADOR/Archivo

Piden apagar ventiladores y aires acondicionados

Luego de que se presentaran apagones en distintos estados del país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CPC) pidió a la ciudadanía “cuidar la energía eléctrica”, apagando los aparatos que generan altos consumos de luz, entre ellos ventiladores y aires acondicionados.

“En esta temporada de calor, cuida la energía eléctrica. Contribuyamos a un consumo responsable”, publicó la CNPC en su cuenta oficial de X, donde añadió la frase “Sin consumo consciente, apagón evidente”.

Así pidió a los mexicanos que, al salir de casa o de las habitaciones, apaguen los equipos de aire acondicionado o ventiladores, con el objetivo de generar un consumo moderado, a fin de evitar que el servicio eléctrico colapse.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este 2024 podrían registrarse, en total, cinco olas de calor en México, de las cuales apenas nos encontramos en la segunda, que se extenderá hasta el próximo 11 de mayo aproximadamente, por lo que aún restarían tres olas de calor más.

En este sentido, la CNPC también hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar un golpe de calor, poniendo especial atención a síntomas como mareos, desmayo o sudoración excesiva, así como si se presenta una debilidad extrema, pues estos pueden ser signo de un golpe de calor.

Ante ello, recomendó a las personas evitar exponerse mucho tiempo al sol y optar por permanecer a la sombra, además de que, en caso de presentar algunos de estos síntomas, recomendó hidratación inmediata y refrescarse la cabeza, lo cual puede hacerse con un pañuelo o paño húmedo.

PUEDES COBRARLE A LA CFE

¿Se dañaron tus aparatos?

En caso de afectaciones en equipos o aparatos eléctricos derivadas de fallas que puedan ser responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el organismo se compromete a hacer la reposición de los mismos.

Para ello, solo debes presentar tu solicitud acudiendo a las oficinas de la CFE, siempre y cuando tengas un contrato vigente con la CFE y estés al corriente con el pago de tus recibos.

La solicitud debe estar acompañada con original y copia de una identificación oficial vigente del titular del servicio, así como un escrito libre donde expliques los daños causados a tus aparatos electrodomésticos u otros bienes, incluyendo la hora aproximada del acontecimiento o apagón.

También debes comprobar la propiedad del inmueble, o en su caso, contrato de arrendamiento.

El robo de energía eléctrica causa irregularidades en la red y afecta las finanzas de la CFE. EL INFORMADOR/H. Figueroa

LA VOZ DEL EXPERTO

Aumenta la temperatura a nivel mundial

Mauricio Alcocer Ruthling, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara

El doctor Mauricio Alcocer Ruthling, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), explicó que esta situación deriva de las afectaciones climáticas, dado que a nivel mundial se están rebasando las temperaturas por arriba del 1.5 grados centígrados, e incluso, en los próximos años podría subir por encima de los dos grados.

“Estamos viendo el comienzo de los efectos negativos que va a traer el cambio climático sobre la humanidad, y pues obviamente uno de los efectos más importantes va a ser el aumento desmedido de la temperatura, pero también traerá otros problemas como huracanes, sequías e inundaciones y afectaciones a la gestión de energía, considerando la generación, la distribución y el uso”.

Sin embargo, dijo, México no está preparado para este aumento en la demanda de energía, pues, pese a que el Gobierno Federal no quiera reconocerlo, no cuenta con la infraestructura para manejar esta demanda.

“Siempre se nos quiere dar la imagen de que todo está bien y que no falta nada, pero la realidad nos dice otra cosa. Desgraciadamente nuestro Gobierno ha dejado de invertir en infraestructura y no ha permitido que la iniciativa privada tampoco invierta en ella. De haber permitido, tendríamos ahora, seguramente, reservas para poder manejar la demanda excesiva que tenemos, o por lo menos no estaríamos tan mal”, explicó el académico.

Ante ello, señaló, el Gobierno federal no solo debe reconsiderar el permitir inversión privada para la generación y almacenamiento de energía, sino que debe apostar por la producción de energías limpias, por ejemplo, la energía eólica, o la energía eléctrica a partir de la luz solar, donde, señaló, México tiene un gran potencial.

Por último, también hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, en la que las personas deben tomar conciencia sobre su papel en el medio ambiente a partir del consumo de energía.

“Debemos tomar conciencia. Por ejemplo, entre las cuatro y las siete de la tarde deberíamos de bajar el uso de aire acondicionado, obviamente a nadie le va a gustar, porque es exactamente cuando las temperaturas están más altas, pero tenemos que buscar otras maneras de reducir la carga térmica en nuestros hogares. En general, tener más de conciencia y minimizar el uso de la energía eléctrica”, finalizó Alcocer Ruthling.

CFE no genera la suficiente energía

Carlos Ornelas, profesor de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Panamericana.

Los apagones derivan de la falta de capacidad de la CFE en la generación de energía eléctrica ante la negativa de permisos a empresas privadas. Así lo consideró, por ejemplo, Carlos Ornelas, profesor de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Panamericana, quien dijo, la falta de capacidades de producción de electricidad deriva de haber retirado de la competencia a los generadores privados. “Entonces, creo que, si se les hubiera permitido seguir en el mercado, no estaríamos en esta situación tan crítica, y hoy tenemos la evidencia de este error en la política gubernamental. Si bien este Gobierno muy seguramente no impulsará estrategias para poder dar mayor viabilidad a la CFE, pues ni siquiera ha querido reconocer el problema”, dijo.