Apagones dejan sin agua a colonias de Guadalajara

Los apagones causados por el aumento del calor ya cobraron factura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El gobernador de Jalisco afirmó ayer que los problemas registrados en el sistema eléctrico a nivel nacional provocaron que dos transformadores explotaran en la planta de bombeo de Chapala, lo que replicó las afectaciones en la de Miravalle, que está a cargo del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Por estos daños se quedaron sin agua alrededor de 60 colonias de Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Juan de Dios Ruiz estaba trabajando ayer en la colonia La Calma, en Zapopan, cuando su patrona salió para informarle que se había quedado sin agua.

“Me dijo que a qué le habíamos movido. Fuimos a revisar que no se hubiera roto algún tubo o conexión, y ya vimos que el medidor ni siquiera se movía”, contó.

El mismo Juan de Dios compartió que desde el martes anterior, cuando las autoridades federales informaron sobre el problema, él ya no recibía el líquido en su vivienda, alzada en la colonia Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco de Zúñiga.

“Allá en la casa también se fue el agua, yo nunca me imaginé que tuviera relación una cosa con la otra, porque no está cerca (Zapopan de Tlajomulco), pero hasta ahorita que pasó esto y que supe que era por la falla en las plantas del SIAPA, entonces caigo en cuenta”, agregó el ciudadano.

Cecilia, habitante de Zapopan, se quejó por las constantes fallas en el suministro. “Comúnmente llega el agua café, muy sucia, como terrosa, y ahora nos la cortan. De verdad qué deficiente el servicio”, dijo.

Ante esta situación, especialistas afirmaron que el SIAPA debe contar con infraestructura para reaccionar de manera inmediata.

Jesús Barrera, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que la planta de Miravalle debe renovarse, pues se hizo en la década de los 50 del siglo pasado.

“El SIAPA debe de tener un plan de acción en esta planta, y en general en todas, que permita hacer frente a problemas que no nada más son de índole eléctrica, sino también mecánicos”, subrayó.

“Habrá que pedirle explicaciones al Gobierno del Estado y al SIAPA, porque si eso se va a seguir repitiendo, ya sea con apagones a consecuencia de las fallas de la CFE, o sin ellos, algo tendrán que corregir”, señaló por su parte Guillermo Márquez, titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua.

Anoche, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) cambió el sistema eléctrico del país de estado de alerta a estado de emergencia. Es la segunda vez que esto sucede en la semana.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció en su conferencia matutina del jueves que existe un déficit en la generación de electricidad, pero aseguró que se trata de “un asunto transitorio”.

Sin embargo, desde el martes, integrantes de las cúpulas empresariales acentuaron que el problema se debe a las políticas implementadas por el Gobierno de México para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y obstaculizar la inversión privada de energía renovable.

Pagan cuatro mil pesos para reparar aparatos por apagón

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que nuevamente el Estado del Sistema Eléctrico Nacional está en emergencia, advirtiendo de apagones y fallas en el suministro de energía eléctrica durante las horas donde hay más demanda de luz debido a las altas temperaturas registradas en gran parte del país.

Tras los apagones derivados de la alta demanda de luz eléctrica por la ola de calor que está pegando en México y Jalisco, a Roberto se le descompuso su pantalla de televisión, por lo que tuvo que gastar cuatro mil pesos para arreglarla.

“Mi hija estaba viendo la tele y me dijo que se fue la luz o algo. Reviso y sí se había ido la luz, pero iba y venía. Cuando regresó, la televisión ya no encendió y pensé que era la luz, por si estaba baja, pero pasó un día, dos días y la tele ya no funcionó”, contó Roberto tras lo sucedido.

Tras buscar alguna solución en internet, acudió con el técnico para que le brindara una solución, quien le comentó que el costo por el arreglo era de cuatro mil pesos. Tras pensarlo y debido a lo que pagó por ella cuando la adquirió (15 mil pesos), Roberto se decidió a arreglarla y pagar lo que pedía el técnico.

“Me dijo que se quemó por la baja de luz. Se descompuso y el arreglo cuesta cuatro mil pesos. De hecho, el mismo técnico me dijo que si no quería gastar, que me compraba la tele, pero la tele costó como 15 mil pesos porque es grande. Si la tele me costó tanto, pues pago los cuatro mil pesos y sí tuvo arreglo”, explicó Roberto.

La falla de energía eléctrica generalizada en el país comenzó el pasado martes 7 de mayo, a las 17:04 horas, de acuerdo con lo informado por el Cenace: “Por la indisponibilidad de esa capacidad de generación, el margen de reserva operativa no se recuperó al 6%, que establece la normatividad, por lo que a las 17:04 horas el Sistema Interconectado Nacional se declaró en Estado Operativo de Emergencia; desde entonces, en todo el país se ha interrumpido rotativamente el suministro de energía eléctrica”.

Al inicio de la falla eléctrica, en Jalisco esta situación afectó municipios colindantes con Michoacán, principalmente. Algunas colonias de Puerto Vallarta, La Barca, Autlán de Navarro, El Grullo y Ocotlán se quedaron sin luz por algunas horas el pasado martes, sin embargo, ante las intermitencias comunicadas por el Cenace, en el Estado también fueron reportadas fallas en la Zona Metropolitana de Guadalajara a partir del segundo día; no obstante, hasta ahora se desconoce el número de municipios afectados.

Técnicos. Ante la reciente emergencia de electricidad, ya existen afectaciones en hogares jaliscienses pues, después del llamado bajón, el regreso de la energía genera que los electrodomésticos se dañen. EL INFORMADOR/A. Navarro

Técnicos sugieren tomar precauciones

Ante las recientes afectaciones por los apagones de energía eléctrica, especialistas en refacciones y técnicos sugieren a la ciudadanía tomar algunas medidas para proteger sus productos electrodomésticos y evitar fallas en ellos que deriven en el pago excesivo por su arreglo y, en su caso, la compra de nuevos productos.

Uriel Morales, quien labora reparando artículos electrodomésticos en Guadalajara, emitió algunas sugerencias para quienes puedan verse afectados por los apagones en el sistema eléctrico, principalmente los refrigeradores, artículos que deben estar conectados prácticamente todo el tiempo, aunque también tiene consejos para el uso adecuado de otros productos que no requieren su conexión permanente.

“Es desconectarlos cada que no se utiliza. Un microondas cuando está conectado, está circulando la corriente, está generando un micro consumo, pero está circulando la corriente por un polo. La recomendación es desconectar los microondas y las licuadoras. Los refrigeradores, que tienen que estar conectados diariamente y todo el tiempo, es ponerles regulador de voltaje a la hora que hay una variación, como en la noche que todos están en sus domicilios”, dijo en entrevista.

Respecto a lo que podría suceder si algún artículo requiere algún producto o apoyo extra para evitar los daños, Uriel comenta algunas sugerencias.

“La recomendación es poner el regulador de voltaje en la pantalla o el refri, o desconectarlos para que no causen daños en el equipo, porque hay veces que los camiones pasan y chocan con los cables, cortan la corriente, pero cuando regresan, traen más voltaje y es cuando truenan los equipos. Su costo de reparación va de 800 a mil 500 pesos, dependiendo de la falla”, indicó.

Francisco Javier Loredo, quien también es trabajador en una empresa de electrodomésticos, respaldó las sugerencias anteriores y precisó que ningún artículo está exento de una falla por un apagón, debido a lo impreciso del servicio de energía eléctrica.