Registran casi el doble de armas en Jalisco

Andrés tiene permiso ante el Registro Federal de Armas para portar cuatro de estas. La última la adquirió en diciembre del año pasado, luego de presentar los requisitos necesarios para enviarlos por paquetería a la oficina de la Dirección de Comercialización de Armamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México, donde se realiza el trámite.

Él las utiliza para actividades deportivas. Su padre y abuelo eran cazadores y tiradores, por lo que desde niño le inculcaron este tipo de prácticas. Sin embargo, también lo hacen sentir más seguro.

“Estas son las únicas actividades en las cuales se justifica el uso de un arma, pero también te dan protección y te hacen sentir seguro. Debe haber una visión más abierta para que haya programas en los cuales se haga conciencia sobre su uso”, añadió.

De acuerdo con la Sedena, durante 2016 se sumaron en Jalisco un total de dos mil 480 unidades al Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. No obstante, para 2018 fueron cuatro mil 354, lo que representa un incremento de 76%, es decir, casi se duplicaron.

Tan sólo de enero a julio de este año se contabilizan ya mil 467 nuevas armas ante el registro federal.

Con esta cifra, Jalisco se coloca como el segundo Estado con más armas registradas en total por la vía legal con 243 mil 999, sólo por debajo de la Ciudad de México con 327 mil 976, y por encima del Estado de México, que tiene 223 mil 205.

Además, en los últimos 10 años, 450 mil 625 armas han sido comercializadas de manera legal en el país. La mitad de éstas fue adquirida por los gobiernos de los estados, según información estadística de la dependencia federal.

Otro 25% corresponde a personas físicas en el que se incluye tanto a particulares como a militares. El resto fue comprado por otras áreas de Gobierno, como el Banco de México, Pemex y la CFE, así como empresas de seguridad privada.

De acuerdo con el académico de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega Montes, el hecho de que casi se haya duplicado el número de armas podría significar que esto es parte de la estrategia de las corporaciones para contener ilícitos, o que los ciudadanos buscan ejercer su derecho constitucional para hacerse de un arma. “Lo que nos puede llevar incluso a las autodefensas”, agregó el especialista.

El pasado 21 de junio dos Policías Investigadores de la Fiscalía del Estado fueron asesinados a balazos en dos distintos hechos ocurridos en el municipio de Tlajomulco. Luego del primero de los ataques los delincuentes se enfrentaron con armas, por más de dos horas, con elementos de la dependencia estatal que acudieron al apoyo, mientras que de manera simultánea otro grupo de agresores asesinaba al segundo de los elementos.

Tras lo ocurrido y luego de abatir a tres de los atacantes, la situación se reportó controlada. Los oficiales realizaron la detención de otros tres delincuentes y lograron el aseguramiento de 10 armas largas, 10 cortas y una granada, que fueron utilizadas por los agresores durante la refriega.

"Hay que frenar el mercado negro porque el contrabando va directamente a las células de la delincuencia organizada. Los retenes no son la vía porque si se saca la cuenta de cuántas armas se decomisan en estas estrategias no rebasan las estadísticas de armas por cada vehículo que revisan a diario. Por el contrario, se debe ir directamente contra quienes constaten, con indicios, que tienen armas en su poder". Javier Soto Morales, académico de la facultad de Derechode la Universidad Panamericana (UP).