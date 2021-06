2 Mitsubishi Eclipse 1995

El Mitsubishi Eclipse 1995 pasa a ser emblemático de la saga, ya que Brian O'Conner aparece manejándolo en la primera película, auto con el cual participa en una carrera callejera contra Toretto. El Mitsubishi Eclipse tuvo una primera generación en 1990 y una segunda en 1995, a la cual pertenece el mostrado en la saga, según el libro "The Fast and the Furious: The Official Car Guide". Se convirtió en un referente del mundo del tuning, según describe el sitio "Periodismo del motor". Desde su origen, el Mitsubishi Eclipse presenta un motor 4G63 Turbo, podría generar unos 210 CV de potencia y podría acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 6.6 segundos, según el sitio Motor y Racing.