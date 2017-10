¿Qué se sabe del atacante de Las Vegas, Stephen Paddock?

2 ¿Lobo solitario?

Se cree que Paddock actuó solo. Aunque no parecía tener historial delictivo, su padre fue un atracador de bancos que estuvo en la lista de los más buscados del FBI en la década de 1960.

El sheriff local, Joseph Lombardo, describió al atacante como un "psicópata" solitario.

Paddock no tenía parecía el típico asesino en masa, dijo Clint Van Zandt, un ex negociador del FBI y supervisor de la unidad de estudio del comportamiento de la agencia. El tirador es mucho más mayor de lo habitual y no padecía enfermedades mentales conocidas.

"Mi reto es que, por el momento, no veo ninguno de los indicadores clásicos que podrían sugerir 'Ok, está en el camino de cometer suicidio, homicidio o ambos'", señaló Van Zandt.